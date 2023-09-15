Повітряні сили України знищили 17 безпілотників "Shahed"

09:58 15 вересня Київ, Україна

Вночі Повітряні сили знищили усі 17 ворожих безпілотників "Shahed", які атакували територію Хмельницької області. Про це оголошено офіційним представником Повітряних сил Збройних сил України.



Атака ворога відбулася вночі і була виконана з використанням безпілотних літальних апаратів типу "Shahed-136/131", які злетіли з території на південно-східному напрямку, з Приморсько-Ахтарського району в російській федерації.



Усього було зафіксовано 17 запусків ударних безпілотників, які рухалися різними маршрутами у напрямку Хмельницької області. Однак усі 17 безпілотників "Шахед" були успішно знищені протиповітряною обороною за маршрутом їхнього руху.



Повітряні сили повідомили, що під час операції було задіяно винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Повітряних сил та інші елементи Сил оборони України.