Повітряні сили України збили 32 дрони-камікадзе "Шахед" за ніч

10:45 13 вересня Київ, Україна

Вночі 13 вересня 2023 року Повітряні сили України успішно збили 32 дрони-камікадзе типу "Шахед" із 44, випущених рашистами.



Про це повідомили у Повітряних силах України вранці 13 вересня.



Атака відбулася в Одеській та Сумській областях, окупанти направили кілька груп ударних безпілотників типу "Shahed-136/131" із трьох різних напрямків: Приморсько-Ахтарськ, мис Чауда та Курськ.



Усього було зафіксовано 44 пуски "Шахедів".



Внаслідок успішних дій Повітряних сил України було знищено 32 ворожі ударні дрони. Основним напрямом атаки були південні райони Одеської області та портова інфраструктура регіону.



Для успішної оборони залучали винищувальну авіацію, підрозділи зенітних ракетних військ, мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони.