Повітряні сили пояснили, навіщо збивають ракети "пустушки"

Українська протиповітряна оборона знищує російські стратегічні ракети Х-55, навіть якщо вони позбавлені бойового заряду, оскільки на радарі їх неможливо відрізнити від ракет, оснащених бойовою частиною. До того ж удар "пустушок" все одно здатний завдати шкоди.
Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" повідомив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.
Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" повідомив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.
За його словами, росія застосовує Х-55 для того, щоб розсіяти увагу української ППО та змусити військових витрачати якнайбільше снарядів та ракет.
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