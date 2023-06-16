Повітряні сили пояснили, навіщо збивають ракети "пустушки"

10:47 12 червня Київ, Україна

Українська протиповітряна оборона знищує російські стратегічні ракети Х-55, навіть якщо вони позбавлені бойового заряду, оскільки на радарі їх неможливо відрізнити від ракет, оснащених бойовою частиною. До того ж удар "пустушок" все одно здатний завдати шкоди.



Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" повідомив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Якщо це, як її називають, "пустушка" - у будь-якому випадку вона летить у якусь ціль. І навіть сама болванка - в ній є ракетне паливо і важить вона чимало - теж може влаштувати досить серйозні руйнування. Тому знищувати треба все і ризикувати ніхто не буде. Порожня, з бойовою частиною чи без бойової - тут без варіантів, її потрібно також знищувати", - наголосив військовий.

За його словами, росія застосовує Х-55 для того, щоб розсіяти увагу української ППО та змусити військових витрачати якнайбільше снарядів та ракет.