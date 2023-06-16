Повітряні сили про нічну атаку на Україну: випущено 16 ракет і 20 "шахедів"

У ніч із 22 на 23 травня відбулася серія атак з боку російських окупантів на військові та інфраструктурні об'єкти міста Дніпро. Усього було випущено 16 ракет різного типу та 20 безпілотних апаратів "Шахед".
Однак усі атаки були успішно відбиті Повітряними силами Збройних сил України (ЗСУ). У рамках протидії нічній атаці 22 травня повітряні командування "Схід" та "Південь" застосували сили та засоби протиповітряної оборони, завдяки чому було знищено 4 крилаті ракети Х-101/Х-555 та 20 ударних дронів типу "Shahed".
Загалом російські окупанти випустили по Україні 16 ракет різних типів та 20 ударних дронів "Shahed-136/131".
Серед них були:
Однак усі атаки були успішно відбиті Повітряними силами Збройних сил України (ЗСУ). У рамках протидії нічній атаці 22 травня повітряні командування "Схід" та "Південь" застосували сили та засоби протиповітряної оборони, завдяки чому було знищено 4 крилаті ракети Х-101/Х-555 та 20 ударних дронів типу "Shahed".
Загалом російські окупанти випустили по Україні 16 ракет різних типів та 20 ударних дронів "Shahed-136/131".
Серед них були:
- 4 крилаті ракети Х-101/Х-555, випущені зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс із району Каспійського моря;
- 5 крилатих ракет Х-22, запущених з далеких бомбардувальників Ту-22м3 з різних напрямків Азовського моря та Курської області;
- 2 балістичні ракети "Іскандер-М", запущені з окупованого Криму;
- 5 зенітних керованих ракет С-300, випущених із окупованої території Запорізької області;
- 20 іранських ударних дронів "Shahed-136/131" з південних та північних напрямків.
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