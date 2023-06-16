Повітряні сили про нічну атаку на Україну: випущено 16 ракет і 20 "шахедів"

10:09 22 травня Київ, Україна

У ніч із 22 на 23 травня відбулася серія атак з боку російських окупантів на військові та інфраструктурні об'єкти міста Дніпро. Усього було випущено 16 ракет різного типу та 20 безпілотних апаратів "Шахед".



Однак усі атаки були успішно відбиті Повітряними силами Збройних сил України (ЗСУ). У рамках протидії нічній атаці 22 травня повітряні командування "Схід" та "Південь" застосували сили та засоби протиповітряної оборони, завдяки чому було знищено 4 крилаті ракети Х-101/Х-555 та 20 ударних дронів типу "Shahed".



Загалом російські окупанти випустили по Україні 16 ракет різних типів та 20 ударних дронів "Shahed-136/131".



Серед них були: