Повітряні сили: вночі знищили 4 "шахеди" з 7
10:54 02 жовтня Київ, Україна
Вночі протиповітряна оборона знищила 4 із 7 "шахедів", якими російське військо атакувало Україну.
Про це вранці 2 жовтня повідомили у Повітряних силах.
"У ніч на 2 жовтня 2023 року російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу "Shahed"
з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ - рф). Усього зафіксовано пуски семи ударних БпЛА", - йдеться в повідомленні.
Силами та засобами Повітряних сил знищено 4 "Shahed-131/136".
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