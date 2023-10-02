Повітряні сили: вночі знищили 4 "шахеди" з 7

10:54 02 жовтня Київ, Україна

Вночі протиповітряна оборона знищила 4 із 7 "шахедів", якими російське військо атакувало Україну.

Про це вранці 2 жовтня повідомили у Повітряних силах.

"У ніч на 2 жовтня 2023 року російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу "Shahed" з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ - рф). Усього зафіксовано пуски семи ударних БпЛА", - йдеться в повідомленні.

Силами та засобами Повітряних сил знищено 4 "Shahed-131/136".