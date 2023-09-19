Повітряні сили вночі знищили 27 "Шахедів" із 30

09:28 19 вересня Київ, Україна

У ніч на 19 вересня військо росії застосувало ударні БпЛА типу Shahed-136/131, а також балістичну ракету Іскандер-М. Сили ППО знищили 27 "Shahed-136/131" із 30, а також розвідувальний БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Про це вранці повідомили у Повітряних силах.



Усього було зафіксовано пуски 30 ударних БпЛА з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ - рф), а також одна балістична ракета "Іскандер-М", яку російські військові випустили з території тимчасово окупованого Криму у напрямку Кривого Рогу.