Повітряні сили: вночі ППО знищила 25 "шахедів" із 33

"Як і минулої доби, в ніч проти 6 жовтня 2023 року російські окупаційні війська в черговий раз атакували з мису Чауда (ТОТ Крим) ударними БпЛА типу "Shahed". Зафіксовано пуски 33 "шахедів", які прямували кількома групами у напрямку південних, східних та центральних областей", - йдеться у повідомленні.