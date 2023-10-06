Повітряні сили: вночі ППО знищила 25 "шахедів" із 33

У ніч проти 6 жовтня сили протиповітряної оборони знищили 25 "шахедів" із 33, якими росіяни атакували Україну.
Про це вранці повідомили у Повітряних силах.
Сили та засоби Повітряних сил у взаємодії із ППО Сил оборони України знищили 25 "Shahed-131/136", зокрема в межах Одеської, Миколаївської, Харківської, Дніпропетровської, Черкаської та Житомирської областей.
До відбиття повітряної атаки залучали винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи мобільних вогневих груп та радіоелектронної боротьби.
До відбиття повітряної атаки залучали винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи мобільних вогневих груп та радіоелектронної боротьби.
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