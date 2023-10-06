Повітряні сили: вночі ППО знищила 25 "шахедів" із 33

09:07 06 жовтня Київ, Україна

У ніч проти 6 жовтня сили протиповітряної оборони знищили 25 "шахедів" із 33, якими росіяни атакували Україну.
 
Про це вранці повідомили у Повітряних силах.
"Як і минулої доби, в ніч проти 6 жовтня 2023 року російські окупаційні війська в черговий раз атакували з мису Чауда (ТОТ Крим) ударними БпЛА типу "Shahed". Зафіксовано пуски 33 "шахедів", які прямували кількома групами у напрямку південних, східних та центральних областей", - йдеться у повідомленні.
Сили та засоби Повітряних сил у взаємодії із ППО Сил оборони України знищили 25 "Shahed-131/136", зокрема в межах Одеської, Миколаївської, Харківської, Дніпропетровської, Черкаської та Житомирської областей.

До відбиття повітряної атаки залучали винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи мобільних вогневих груп та радіоелектронної боротьби.