Повітряні сили цієї ночі знищили 12 із 18 ворожих дронів

У ніч проти 7 липня окупанти здійснили нову атаку на Україну з використанням іранських ударних безпілотних апаратів Shahed-136/131.
За інформацією, отриманою від командування Повітряних сил Збройних сил України, протиповітряна оборона зуміла знищити 12 із 18 запущених безпілотників.
Зазначається, що безпілотні апарати були запущені ворогом із Приморсько-Ахтарська, розташованого в Краснодарському краї росії. Протиповітряна оборона активно діяла у південних та східних регіонах України.
За інформацією, отриманою від командування Повітряних сил Збройних сил України, протиповітряна оборона зуміла знищити 12 із 18 запущених безпілотників.
Зазначається, що безпілотні апарати були запущені ворогом із Приморсько-Ахтарська, розташованого в Краснодарському краї росії. Протиповітряна оборона активно діяла у південних та східних регіонах України.
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