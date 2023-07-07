Повітряні сили цієї ночі знищили 12 із 18 ворожих дронів

10:44 07 липня Київ, Україна

У ніч проти 7 липня окупанти здійснили нову атаку на Україну з використанням іранських ударних безпілотних апаратів Shahed-136/131.



За інформацією, отриманою від командування Повітряних сил Збройних сил України, протиповітряна оборона зуміла знищити 12 із 18 запущених безпілотників.



Зазначається, що безпілотні апарати були запущені ворогом із Приморсько-Ахтарська, розташованого в Краснодарському краї росії. Протиповітряна оборона активно діяла у південних та східних регіонах України.