11:23 19 березня Київ, Україна

Концентрація небезпечних для здоров'я частинок у повітрі Києва нині у 11,8 разу перевищує річне нормативне значення ВООЗ щодо якості повітря.





Про це повідомляє моніторинговий сервіс 19 березня повітря в Києві стало найзабрудненішим в Україні і столиця посіла 7 місце у світовому рейтингу найзабрудненіших міст світу.Про це повідомляє моніторинговий сервіс IQAir .. Концентрація небезпечних для здоров'я частинок у повітрі Києва нині у 11,8 разів перевищує річне нормативне значення ВООЗ щодо якості повітря.







Індекс якості повітря (Air Quality Index або AQI) у столиці України досяг позначки 153 бали. Це означає, що ситуація у Києві є небезпечною для здоров'я, місцевим жителям рекомендується закрити вікна, використовувати очисники повітря, уникати виходу на вулицю, а за необхідності виходити назовні лише у масках.



Головним забруднювачем повітря у місті назвали РМ2.5. Він включає тверді дрібнодисперсні зважені частинки, пил і краплі рідин. У містах це можуть бути шматочки асфальту, сажі, гуми, мінеральних солей, важкі метали, біологічні речовини-алергени та мікроорганізми. РМ2.5 легко проникають крізь бар'єри та становлять велику загрозу для організму.