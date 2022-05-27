ВООЗ засудила атаки російських військових на лікарні в Україні

12:04 27 травня Київ, Україна

Члени Всесвітньої організації охорони здоров'я ухвалили резолюцію, яка засуджує напади росії на заклади охорони здоров'я в Україні.

 
Про це повідомляє Politico.

У резолюції засуджується "військова агресія росії проти України, включно з нападами на заклади охорони здоров'я".

Документ підтримали 88 країн. Проти резолюції проголосував Китай, сама країна-агресор росія, а також Алжир, білорусь, Бурунді, Еритрея, КНДР, Куба, Лаос, Малі, Нікарагуа та Сирія. Сербія та Угорщина не голосували.

У контррезолюції росії, яку не було прийнято, використано те саме, що й в українській резолюції, але не згадано про роль росії у нападах на заклади охорони здоров'я.

Росія та її союзники представили українську резолюцію як спробу політизувати це питання та "перетворити ВООЗ на форум для зведення рахунків".