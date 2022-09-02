Ті, хто воює за незалежність, знають її смак - Залужний

Про це повідомив Залужний у Facebook.



Верховний головнокомандувач процитував слова захисників із відео:

"Як можна відчути незалежність? Ті, хто за неї воюють, знають її смак. Це смак землі, що в'їдається в шкіру. Смак крові і смерті, якою пронизане повітря. Солоний смак сліз. Незалежність – це відповідальність, що лежить на твоїх плечах. Ти ведеш у бій і знаєш, що з нього повернуться не всі. І живі, і загиблі залишаються з тобою назавжди. На совісті. І у пам'яті".