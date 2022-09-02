Ті, хто воює за незалежність, знають її смак - Залужний
11:10 24 серпня Київ, Україна
Залужний: Ті, хто воює за незалежність, знають її смак – крові та смерті.
Про це повідомив Залужний у Facebook.
Верховний головнокомандувач процитував слова захисників із відео:
"Як можна відчути незалежність? Ті, хто за неї воюють, знають її смак. Це смак землі, що в'їдається в шкіру. Смак крові і смерті, якою пронизане повітря. Солоний смак сліз. Незалежність – це відповідальність, що лежить на твоїх плечах. Ти ведеш у бій і знаєш, що з нього повернуться не всі. І живі, і загиблі залишаються з тобою назавжди. На совісті. І у пам'яті".
Залужний наголосив, що незалежність має голос – голос предків та голос дітей.
"Незалежність можлива лише тоді, коли є люди, готові за неї боротися. Дякую вам, захисники та захисниці України! Я маю честь служити разом із вами. Вічна пам'ять загиблим героям! Вічна слава живим! Слава Україні!"- Залужний.
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