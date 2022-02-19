Вояж до Лукашенка: Євген Шевченко виключений з фракції «Слуга народу»

14:04 24 травень Київ, Україна

За рішенням 70% народних депутатів "Слуги народу" Євген Шевченко був виключений зі складу фракції. Раніше він провів зустріч з невизнаним главою Білорусі Олександром Лукашенком.

Про це повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Євгенія Кравчук.

"За виключення Шевченка проголосувало 70% нардепів фракції, близько 170 депутатів", - сказала Кравчук.

Відповідне повідомлення про виключення Шевченка з фракції також опубліковане на сайті політсили.

«Народний депутат України Євген Шевченко був виключений з фракції «Слуга народу». Відповідне рішення прийняте більшістю голосів. Зібрано всі необхідні підписи. Незабаром документи будуть передані керівництву Верховної Ради для оголошення в залі», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, народний депутат від фракції "Слуга народу" Євген Шевченко 20 квітня 2021 року повідомив в Телеграмі, що приїхав до Мінська. У Телеграм-каналі "Пул першого" оприлюднили фото і відео зустрічі Шевченка з невизнаним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.



Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що Шевченко не був делегований на проведення будь-яких переговорів в Білорусі.