Вояж до Лукашенка: Євген Шевченко виключений з фракції «Слуга народу»

За рішенням 70% народних депутатів "Слуги народу" Євген Шевченко був виключений зі складу фракції. Раніше він провів зустріч з невизнаним главою Білорусі Олександром Лукашенком.
Про це повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Євгенія Кравчук.
Відповідне повідомлення про виключення Шевченка з фракції також опубліковане на сайті політсили.
Як повідомлялося, народний депутат від фракції "Слуга народу" Євген Шевченко 20 квітня 2021 року повідомив в Телеграмі, що приїхав до Мінська. У Телеграм-каналі "Пул першого" оприлюднили фото і відео зустрічі Шевченка з невизнаним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.
Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що Шевченко не був делегований на проведення будь-яких переговорів в Білорусі.
Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що Шевченко не був делегований на проведення будь-яких переговорів в Білорусі.
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