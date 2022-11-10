Східна частина Європи готується до можливої ​​нової хвилі біженців з України

15:54 09 листопада Київ, Україна

У зв'язку з наближенням зими на тлі атак на енергосистему України російськими військовими злочинцями країни Східної Європи готуються до можливої нової хвилі українських біженців.



Про це повідомляє Reuters у середу, 9 листопада.



В ООН повідомляють, що майже 6,9 млн осіб є внутрішньо переміщеними особами в Україні. Крім того, близько 4,5 млн українських біженців зареєстровано в рамках різних програм захисту по всій Європі. Багато з них перебувають у сусідніх з Україною країнах ЄС – Словаччині, Польщі, Угорщині та Румунії.



Після початкового сплеску біженців з 24 лютого їхня кількість наприкінці весни скоротилася. Цієї осені не було великого зростання чисельності, проте благодійні організації кажуть, що тепер є ознаки збільшення переміщення через кордони, і вони посилюють підготовку.



У Словаччині розробили план дій із надзвичайних ситуацій з урахуванням можливого припливу до 700 тис. осіб.



В Угорщині заявили, що кількість щоденних прибуттів українців на залізничну станцію Захонь неподалік кордону підскочила вдесятеро і становила близько 300-500 після російських бомбардувань. Однак, це нижче кількості 1000 осіб на день, яка спостерігалася навесні.



У місті Перемишль на сході Польщі в місцевому приймальному центрі тепер знаходиться лише кілька десятків людей, що становить малу частину від 4000 осіб, які там були навесні.



Чехія не межує з Україною, проте це популярне місце для біженців, де 457 тис. осіб.