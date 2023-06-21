Відновлення України: США виділяють 1,3 млрд доларів допомоги

14:59 21 червня Київ, Україна

На Конференції з відновлення України, метою якої є залучення міжнародних інвестицій, США оголосили про новий пакет допомоги Україні на 1,3 млрд доларів.

Про новий пакет повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен.

“Сьогодні я оголошую, що за підтримки Конгресу Сполучених Штатів ми надамо понад 1,3 мільярда доларів додаткової допомоги. Ми збираємося інвестувати понад 520 мільйонів доларів, щоб допомогти Україні капітально відремонтувати свою енергетичну мережу, більш як половину якої зруйнувала росія. І таким чином, зробити енергетичний сектор чистішим, зробити його стійкішим, зробити його більш інтегрованим з європейським. І підтримати реформи енергетичного ринку України, боротьбу з монополіями та стимулювання приватних інвестицій, що дозволить Україні одного разу стати великим експортером енергоносіїв”, - сказав Блінкен.

Він додав, що Сполучені Штати також виділять 657 мільйонів доларів США на допомогу в модернізації пунктів пропуску на кордоні України, її залізничних ліній, портів та іншої критичної інфраструктури, що сполучає країну з іншими, дозволяючи їй ефективніше обмінювати більше товарів різними шляхами.

“Ми направимо додаткові 100 мільйонів доларів на оцифрування митних та інших систем України, щоб збільшити швидкість та подолати корупцію. І ми виділимо 35 мільйонів доларів на допомогу українським підприємствам та підприємцям через фінансування та страхування, що зменшує ризики для інвесторів в Україні”, - сказав Блінкен.

За словами Блінкена, відновлення — це закладення фундаменту для процвітання України як безпечної незалежної країни, яка повністю інтегрована з Європою, пов'язана з ринками по всьому світу.

“Демократія, яка укорінилася у верховенстві права, місце, де всі українці мають гідність, права людини, можливість реалізувати свій повний потенціал. Усі інвестиції, які ми робимо у відновлення України, спрямовані на те, щоб наблизити українців до цієї реальності”, - сказав Блінкен.

Блінкен додав, що раніше цього місяця Україна ухвалила реформи, спрямовані на приведення енергетичних ринків у відповідність до Європейського Союзу, посиливши заходи щодо боротьби з маніпулюванням ринком та інсайдерською торгівлею. За його словами, партнери з нетерпінням очікують на прийняття антимонопольного законодавства найближчим часом.

"Прийняття цих та інших важливих реформ для підвищення конкурентоспроможності України щодо прозорості та зміцнення верховенства права допоможе залучити більше приватних інвестицій, і це дуже важливо", - сказав держсекретар США.

За його словами, всі ці реформи та зусилля щодо відновлення залежать від того, чи зможе Україна стримувати та захищатися від майбутніх нападів росії.