15:17 19 травня Київ, Україна

Програма "Відновлення України".

Міністерство інфраструктури України має найвищі показники реалізації проєктів спільно з міжнародними партнерами. Отже, цей досвід буде основою для системної співпраці та забезпечення прозорості та ефективності всіх процесів відновлення України, які відбуватимуться за підтримки Європейської комісії.



На цьому наголосив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, коментуючи затвердження Єврокомісією стратегічного плану "Відновлення України".



Як відомо, програма "Відновлення України" стане основним юридичним інструментом підтримки Європейським Союзом плану реконструкції шляхом поєднання грантів та позик. Вона буде закладена до бюджету ЄС, забезпечуючи тим самим прозорість, підзвітність та надійне фінансове управління цією ініціативою.

"Відновлення включає всі галузі, кожна з яких має свою специфіку, тому завдання Мінінфраструктури – забезпечити комплексні рішення для транспортного сполучення та високої мобільності", – зазначив Кубраков.



У Міністерстві інфраструктури України також виділили основні напрямки реконструкції в Україні:



відновлення країни, у тому числі інфраструктури, медичних установ, житла та шкіл, а також цифрової та енергетичної галузі відповідно до європейських стандартів;



продовження процесу модернізації держави та її інститутів для забезпечення належного управління та поваги верховенства права шляхом надання підтримки адміністративного потенціалу та технічної допомоги, у тому числі на регіональному та місцевому рівнях;



реалізація порядку денного з метою поглиблення економічної та соціальної інтеграції України та її народу до ЄС;



відновлення економіки та суспільства України, сприяючи стійкій та інклюзивній економічній конкурентоспроможності, стійкій торгівлі та розвитку приватного сектору, сприяючи "зеленому" переходу країни та цифровізації.