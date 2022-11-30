Відновлення енергоінфраструктури: Кулеба поговорив із главами МЗС G7

15:12 30 листопада Київ, Україна





Виступаючи на зустрічі глав МЗС G7, інших країн-партнерів та керівництва європейських фінансових інститутів у Бухаресті, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів про можливі шляхи подолання дефіциту електроенергії в Україні. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив із головами МЗС G7 відновлення енергетичної інфраструктури України. Про це повідомляє пресслужба українського зовнішньополітичного відомства.Виступаючи на зустрічі глав МЗС G7, інших країн-партнерів та керівництва європейських фінансових інститутів у Бухаресті, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів про можливі шляхи подолання дефіциту електроенергії в Україні.

«Перший варіант – це купувати електроенергію у ЄС. Але на ринку ЄС ціни значно вищі, ніж в Україні, тому буде потрібна додаткова фінансова підтримка”, - зазначив міністр.

За його словами, другий спосіб передбачає забезпечення України необхідним енергетичним обладнанням, трансформаторами та генераторами, які допоможуть компенсувати пошкоджену енергетичну інфраструктуру. Кулеба також подякував США за надання Україні 53 млн доларів для термінової закупівлі енергетичного обладнання.



Кулеба нагадав, що починаючи з 10 жовтня росія запустила по території України понад 600 ракет і атакувала критичні об'єкти інфраструктури. Росія продовжуватиме ракетний терор проти України, додав він.