Питання надання Україні ракет Taurus просувається вперед - Куліба

Про це, за підсумками зустрічі, повідомила прес-служба МЗС України.

"Ми детально обговорили надання Україні німецьких ракет далекого радіусу дії Taurus. Сьогодні ми краще розуміємо особливості процесу ухвалення остаточного рішення урядом Німеччини. Зі свого боку, Україна готова зробити все необхідне, щоб його прискорити.. За підсумками переговорів можу сказати, що опція надання цих ракет залишається відкритим, а процес ухвалення рішення усередині Німеччини просувається вперед", - зазначив Дмитро Кулеба.

Глава МЗС України зазначив, що на переговорах також йшлося про додаткове посилення протиповітряної оборони України напередодні нового зимового сезону та ймовірних атак проти енергетичної системи з боку Росії.

Сторони також обговорили сприяння експорту українського зерна, підготовку до Міжнародного саміту з продовольчої безпеки та гуманітарну програму президента України Володимира Зеленського "Grain From Ukraine" та підтримку німецькою стороною України на шляху до вступу нашої держави до ЄС.

Також він висловив подяку німецькій стороні за потужну оборонну підтримку, яку уряд ФРН надає Україні, зокрема, у створенні повітряного щита та посиленні "танкової потужності нашої армії".Глава МЗС особливо відзначив ефективність німецьких систем Gepard, які продемонстрували добрі результати у захисті українських міст та селищ від російського терору та врятували багато життів.