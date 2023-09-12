Питання надання Україні ракет Taurus просувається вперед - Куліба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся з німецькою колегою Анналеною Бербок та обговорив посилення протиповітряної оборони та передачі Україні далекобійних ракет Taurus. Також сторони провели переговори щодо розвитку двосторонніх відносин, збільшення коаліції на підтримку "формули світу" та нових шляхів експорту зерна.
Про це, за підсумками зустрічі, повідомила прес-служба МЗС України.
Також він висловив подяку німецькій стороні за потужну оборонну підтримку, яку уряд ФРН надає Україні, зокрема, у створенні повітряного щита та посиленні "танкової потужності нашої армії".Глава МЗС особливо відзначив ефективність німецьких систем Gepard, які продемонстрували добрі результати у захисті українських міст та селищ від російського терору та врятували багато життів.
Глава МЗС України зазначив, що на переговорах також йшлося про додаткове посилення протиповітряної оборони України напередодні нового зимового сезону та ймовірних атак проти енергетичної системи з боку Росії.
Сторони також обговорили сприяння експорту українського зерна, підготовку до Міжнародного саміту з продовольчої безпеки та гуманітарну програму президента України Володимира Зеленського "Grain From Ukraine" та підтримку німецькою стороною України на шляху до вступу нашої держави до ЄС.
Також Кулеба та Бербок особливо наголосили на домовленості працювати спільно задля повернення в Україну викрадених росією українських дітей.
Глава МЗС України також повідомив, що вже завтра Україна та Німеччина проведуть черговий раунд політичних консультацій на рівні заступників міністрів, де обговорять увесь спектр тем двостороннього порядку денного.
Глава МЗС України також повідомив, що вже завтра Україна та Німеччина проведуть черговий раунд політичних консультацій на рівні заступників міністрів, де обговорять увесь спектр тем двостороннього порядку денного.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі