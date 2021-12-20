Питання Криму вирішуватимуть в міжнародному форматі

МЗС України займається створенням консультативної міжнародної платформи по Криму, для вирішення питання, в якому форматі буде обговорюватися питання неминучою деокупацію.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ході зустрічі з главою дипломатії ЄС Жозепа Боррелем, передає в п'ятницю, 24 липня, прес-служба уряду.
Шмигаль зазначив, що МЗС фіналізувати концепцію створення спеціального міжнародного формату для Криму - Міжнародної платформи Крим - це Україна.
Шмигаль зазначив, що МЗС фіналізувати концепцію створення спеціального міжнародного формату для Криму - Міжнародної платформи Крим - це Україна.
За його словами, платформа повинна займатися всім спектром наслідків окупації: від гуманітарного до питання безпеки.
Також Денис Шмигаль додав, що серед ключових учасників нової платформи Україна хотіла б бачити держави-гаранти української безпеки, зокрема США, Великобританію, Францію і Німеччину як ключову учасницю Нормандського формату, а також регіональних партнерів.
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