Питання Криму вирішуватимуть в міжнародному форматі

17:22 24 липень Київ, Україна

МЗС України займається створенням консультативної міжнародної платформи по Криму, для вирішення питання, в якому форматі буде обговорюватися питання неминучою деокупацію.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ході зустрічі з главою дипломатії ЄС Жозепа Боррелем, передає в п'ятницю, 24 липня, прес-служба уряду.



Шмигаль зазначив, що МЗС фіналізувати концепцію створення спеціального міжнародного формату для Криму - Міжнародної платформи Крим - це Україна.

"На першому етапі це буде консультативно-координаційну формат. Однак, в майбутньому ми не виключаємо його перетворення в переговорний ", - заявив Шмигаль.

За його словами, платформа повинна займатися всім спектром наслідків окупації: від гуманітарного до питання безпеки.

"Мілітаризація Криму впливає на безпеку Південно-Східної Європи, зокрема регіону Чорного, Азовського і Середземного морів. Крім того, існує потреба в поліпшенні координації та підвищення ефективності санкцій політики, як і міжнародної політики невизнання спроби анексії Криму в цілому ", - зазначив прем'єр-міністр.

Також Денис Шмигаль додав, що серед ключових учасників нової платформи Україна хотіла б бачити держави-гаранти української безпеки, зокрема США, Великобританію, Францію і Німеччину як ключову учасницю Нормандського формату, а також регіональних партнерів.