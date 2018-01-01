Питання компенсації авіакомпанії МАУ може зважитися в досудовому порядку

Посол Ірану в Україні Манучехр МОРАДА заявив, що всі питання, пов'язані з авіакатастрофою літака МАУ, можуть зважитися швидше і не бути доведеними до суду, якщо Українська сторона не стане політизувати процес.
Посол зазначив, що іранська сторона виконала всі зобов'язання, які мала в юридичній площині, демонструючи добру волю. Іран через три дні після катастрофи взяв на себе громадянську відповідальність за цей інцидент і повідомив про готовність виплатити компенсацію, а також були затримані підозрювані особи і розпочато слідчий і судовий процес.