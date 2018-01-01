Питання компенсації авіакомпанії МАУ може зважитися в досудовому порядку

21:23 31 серпень Київ, Україна

Посол Ірану в Україні Манучехр МОРАДА заявив, що всі питання, пов'язані з авіакатастрофою літака МАУ , можуть зважитися швидше і не бути доведеними до суду , якщо Українська сторона не стане політизувати процес.

«На моє переконання, якщо ми будемо рухатися законним шляхом, в дусі доброї волі, ніяких проблем не виникне, ми досягнемо згоди і проблеми будуть вирішені. Іншими словами, вимоги, що виходять за юридичні рамки, і незаконні вимоги з одного боку, а також відсутність добрих намірів можуть створити труднощі в рішенні питань, пов'язаних з катастрофою, і сприяти затягуванню їх вирішення », - зазначив Манучехр МОРАДА.

Посол зазначив, що іранська сторона виконала всі зобов'язання, які мала в юридичній площині, демонструючи добру волю. Іран через три дні після катастрофи взяв на себе громадянську відповідальність за цей інцидент і повідомив про готовність виплатити компенсацію, а також були затримані підозрювані особи і розпочато слідчий і судовий процес.