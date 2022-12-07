Збройні сили США збільшать свою присутність у балтійських країнах

16:59 07 грудня Київ, Україна





Про це заявило Посольство Сполучених Штатів у Вільнюсі у середу, 7 грудня.



Американський посол Роберт Гілкріст поінформував міністра оборони Арвідаса Анушаускаса про зміни у дислокуванні військових. Влада США збільшить військову присутність у країнах Балтії. Окрім цього, статус американських сил у Литві буде змінено на постійне ротаційне розміщення.Про це заявило Посольство Сполучених Штатів у Вільнюсі у середу, 7 грудня.Американський посол Роберт Гілкріст поінформував міністра оборони Арвідаса Анушаускаса про зміни у дислокуванні військових.

"Сполучені Штати Америки збільшать постійну присутність змінюваних Збройних сил США в Естонії, Латвії та Литві, щоб зміцнити своє зобов'язання перед своїми балтійськими союзниками. Присутність механізованого батальйону та батареї польової артилерії у Литві буде змінена з епізодичного на постійне ротаційне розгортання", - наголошується у повідомленні.

Батальйон США з 2019 року дислокується на полігоні Пабраде в Швенченському районі з тривалими або короткими перервами між ротаціями.