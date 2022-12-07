Збройні сили США збільшать свою присутність у балтійських країнах

Влада США збільшить військову присутність у країнах Балтії. Окрім цього, статус американських сил у Литві буде змінено на постійне ротаційне розміщення.
Про це заявило Посольство Сполучених Штатів у Вільнюсі у середу, 7 грудня.
Американський посол Роберт Гілкріст поінформував міністра оборони Арвідаса Анушаускаса про зміни у дислокуванні військових.
Про це заявило Посольство Сполучених Штатів у Вільнюсі у середу, 7 грудня.
Американський посол Роберт Гілкріст поінформував міністра оборони Арвідаса Анушаускаса про зміни у дислокуванні військових.
Батальйон США з 2019 року дислокується на полігоні Пабраде в Швенченському районі з тривалими або короткими перервами між ротаціями.
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