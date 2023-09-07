Волкер: "сірі зони" в Європі повинні бути "червоними лініями" для путіна

18:37 07 вересня Київ, Україна

Колишній посол США при НАТО та колишній спецпредставник по Україні Курт Волкер висловив думку, що "сірі зони" в Європі мають стати "червоними лініями" для російського лідера володимира путіна, оскільки він повністю ігнорує європейську безпекову систему.



Волкер висловив цю думку під час бесіди з представниками ЗМІ, організованої Американським Університетом у Києві.



Експосол підкреслив, що путін безперервно ігнорує європейські норми безпеки та прагне відновлення Російської імперії. Це, на його думку, становить загрозу не тільки Україні, але й іншим країнам, таким як Латвія, Литва, Грузія, Молдова та Фінляндія.



Волкер наголосив на важливості того, щоб Україна перемогла та захистилася від росії. Після цього необхідно усунути "сірі зони", які могли б привернути увагу агресора. Він висловив ідею трансформації цих "сірих зон" у "червоні лінії", щоб наголосити на їхній важливості та захистити їх під єдиною парасолькою.



Волкер також наголосив, що НАТО не зможе виконувати своїх функцій без України. Якщо путін переможе у війні з Україною, він може продовжити свої агресивні дії та атакувати інші країни, що призведе до постійної війни у Європі.