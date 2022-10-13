Військам рф на Донбасі наказали тимчасово припинити наступ - Генштаб

09:51 13 жовтня Київ, Україна

Минулої доби ЗСУ відбили атаки росіян поблизу п'яти населених пунктів. Водночас, за даними українських військових, на окремих напрямках бойових дій, зокрема, на Донеччині, російським військам наказали тимчасового припинити наступальні дії.



Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву контрнаступальних дій Сил оборони за окремими напрямками, натомість намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямах", - йдеться у повідомленні.

Війська росії обстрілюють позиції ЗСУ вздовж лінії зіткнення, здійснюють інженерне обладнання позицій і рубежів оборони за окремими напрямками і ведуть повітряну розвідку.



Минулої доби російська армія завдала 3 ракетних і 21 авіаційного удару, здійснила 104 обстріли з реактивних систем залпового вогню.



Ударів зазнали об'єкти та мирні громадяни понад 40 населених пунктів. Росіяни били, зокрема, у райони Миколаєва, Вінниці, Черкас, Черняхова, Білогорівки, Спірного, Павлівки, Мирного та Давидового Брода.



Для цього використовували крилаті, авіаційні, зенітні керовані ракети та безпілотні літальні апарати іранського виробництва.



На Волинському та Поліському напрямках ситуація без істотних змін.



В інших напрямках росіяни робили обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Миропілля, Середина-Буда, Стукалівка та Павлівка;

– з мінометів та ствольної артилерії, населених пунктів Миропілля, Середина-Буда, Стукалівка та Павлівка; на Слобожанському напрямку – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Бугруватка, Гряниківка, Дворічна, Нова Вовча, Стрілка, Уди та Червона Зоря;

– з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Бугруватка, Гряниківка, Дворічна, Нова Вовча, Стрілка, Уди та Червона Зоря; на Краматорському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, вздовж усієї лінії зіткнення. Зокрема, неподалік Білогорівки, Зарічного, Новоєгорівки, Серебрянки, Спірного, Тернів, Торського та Ямполівки;

– з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, вздовж усієї лінії зіткнення. Зокрема, неподалік Білогорівки, Зарічного, Новоєгорівки, Серебрянки, Спірного, Тернів, Торського та Ямполівки; на Бахмутському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, вздовж усієї лінії зіткнення. Зокрема, в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Зеленопілля, Соледар, Майорськ, Нью-Йорк та Яківлівка;

– з танків та різнокаліберної артилерії, вздовж усієї лінії зіткнення. Зокрема, в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Зеленопілля, Соледар, Майорськ, Нью-Йорк та Яківлівка; на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах Авдіївки, Красногорівки, Мар'їнки, Невельського та Первомайського;

– з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах Авдіївки, Красногорівки, Мар'їнки, Невельського та Первомайського; на Новопавлівському та Запорізькому напрямках війська рф обстріляли понад 15 населених пунктів. Серед них Богоявленка, Времівка, Залізничне, Микільське, Новопіль, Новосілка та Полтавка;

війська рф обстріляли понад 15 населених пунктів. Серед них Богоявленка, Времівка, Залізничне, Микільське, Новопіль, Новосілка та Полтавка; на Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали районів понад 20 населених пунктів уздовж лінії зіткнення.

Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки росіян у районах населених пунктів Бахмутське, Озарянівка, Іванград, Бахмут і Мар'їнка.

"На окремих напрямках бойових дій, зокрема, в Донецькій області, ворожі підрозділи почали отримувати розпорядження від вищого керівництва щодо тимчасового припинення наступальних дій. Основною причиною є вкрай низький морально-психологічний стан поповнення, численні факти дезертирства серед мобілізованих та невиконання бойових наказів", - зазначили в Генштабі.

За наявною інформацією, в районі міста Токмак Запорізької області ЗСУ уразили три зенітні ракетні комплекси С-300 військ росії разом з особовим складом. Поранених росіян перевезли до місцевої лікарні. На Херсонщині, внаслідок точкового удару в районі Токарівки, втрати російських військ становили до 150 осіб убитими.



У Генштабі також повідомили, що ремонтна база росіян у районі Каланчака щодня приймає на ремонт до тридцяти одиниць пошкодженої броньованої техніки, придатної для ремонту.



Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 32 ударів. Підтверджено ураження понад 25 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 7 зенітних ракетних комплексів росіян. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони збили 4 вертольоти ворога та 26 безпілотників.