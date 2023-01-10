Війська російської федерації посилили тиск на Бахмут

Армія росії посилює тиск на Бахмутському напрямку, проте агресор навряд чи оточить місто найближчим часом, оскільки українські сили утримують стабільні оборонні рубежі.
Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Великобританії у вівторок.
За останні чотири дні російські війська і сили "Вагнера" здійснили тактичне просування в місто Соледар і, ймовірно, контролюють більшу частину населеного пункту. Розвідка нагадує, що Соледар розташований за 10 км на північ від Бахмута, захоплення якого, ймовірно, залишається головною оперативною метою росії.
Соледарська вісь росії, швидше за все, є спробою оточити Бахмут із півночі та порушити українські лінії комунікацій, наголошує британська розвідка.
Частина бойових дій зосереджена на входах у 200-кілометрові тунелі соляних шахт, що не використовуються, які проходять під районом. Обидві сторони, ймовірно, стурбовані тим, що вони можуть бути використані для проникнення в тил.
Незважаючи на посилення тиску на Бахмут, росія навряд чи оточить місто найближчим часом, оскільки українські сили утримують стабільні оборонні рубежі у глибині та контролюють шляхи постачання, стверджує британська розвідка.
На початку січня розвідка Британії заявляла, що період найсильнішого наступу російських сил під Бахмутом вже пройшов і подальші успіхи росії в цьому районі, принаймні найближчим часом, малоймовірні.
Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Великобританії у вівторок.
За останні чотири дні російські війська і сили "Вагнера" здійснили тактичне просування в місто Соледар і, ймовірно, контролюють більшу частину населеного пункту. Розвідка нагадує, що Соледар розташований за 10 км на північ від Бахмута, захоплення якого, ймовірно, залишається головною оперативною метою росії.
Соледарська вісь росії, швидше за все, є спробою оточити Бахмут із півночі та порушити українські лінії комунікацій, наголошує британська розвідка.
Частина бойових дій зосереджена на входах у 200-кілометрові тунелі соляних шахт, що не використовуються, які проходять під районом. Обидві сторони, ймовірно, стурбовані тим, що вони можуть бути використані для проникнення в тил.
Незважаючи на посилення тиску на Бахмут, росія навряд чи оточить місто найближчим часом, оскільки українські сили утримують стабільні оборонні рубежі у глибині та контролюють шляхи постачання, стверджує британська розвідка.
На початку січня розвідка Британії заявляла, що період найсильнішого наступу російських сил під Бахмутом вже пройшов і подальші успіхи росії в цьому районі, принаймні найближчим часом, малоймовірні.
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