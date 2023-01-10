Війська росії ведуть наступ за трьома напрямками на Донбасі

Минулої доби окупанти здійснили 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню, у тому числі по цивільній інфраструктурі міст Харків, Херсон, Краматорськ Донецької області та Очаків Миколаївської області.
Є постраждалі серед мирного населення. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 10 січня.
Противник веде наступальні дії у Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках, намагається покращити тактичне становище на Куп'янському напрямку. Зосереджує зусилля на захопленні Донецької області у межах адміністративного кордону, але безуспішно.
Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Білогорівка, Червонопопівка Кузьмине Луганської області та Соледар, Білогорівка, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Курдюмівка, Майорськ, Мар'їнка та Перемога Донецької області.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив обстріл позицій наших військ та цивільних об'єктів у районах населених пунктів Бучки Чернігівської області; Старе, Шалигіне, Волфіно, Попівка, Басівка та Петрушівка Сумської області та Стрілка, Зелене, Амбарне та Гатище Харківської області.
На Куп'янському та Лиманському напрямках ворог обстріляв із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони 22 населених пунктів. Серед них – Дворічна, Куп'янськ, Кислівка, Котлярівка та Крохмальне Харківської області та Стельмахівка, Макіївка, Площанка та Діброва Луганської області.
На Бахмутському напрямку противник обстріляв райони понад 25 населених пунктів. Зокрема, Спірне, Берестове, Білогорівка, Соледар та Бахмут Донецької області.
На Авдіївському напрямку під вогнем опинилися Авдіївка, Веселе, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області.
На Новопавлівському напрямку обстріляно Времівку, Велику Новосілку та Вугледар на Донеччині.
На Запорізькому напрямку ворог бив по районах 21 населеного пункту. Серед них – Зелене Поле та Новопіль Донецької області, та Гуляйполе, Гуляйпільське, Чарівне, Щербаки та Степове на Запоріжжі.
На Херсонщині від ворожих артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура Чорнобаївки, Антонівки, Золотої Балки та Херсона.
Авіація сил оборони протягом поточної доби завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також три удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.
Також наші воїни збили два ворожі розвідувальні БПЛА типу Орлан.
Противник продовжує зазнавати втрат. Так, до лікарні у Новотроїцькому Херсонської області за перший тиждень 2023 року привезли близько 120 окупантів.
Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України уразили пункт управління, п'ять районів зосередження живої сили та військової техніки супротивника та дві позиції зенітно-ракетних комплексів окупантів.
Є постраждалі серед мирного населення. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 10 січня.
Противник веде наступальні дії у Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках, намагається покращити тактичне становище на Куп'янському напрямку. Зосереджує зусилля на захопленні Донецької області у межах адміністративного кордону, але безуспішно.
Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Білогорівка, Червонопопівка Кузьмине Луганської області та Соледар, Білогорівка, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Курдюмівка, Майорськ, Мар'їнка та Перемога Донецької області.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив обстріл позицій наших військ та цивільних об'єктів у районах населених пунктів Бучки Чернігівської області; Старе, Шалигіне, Волфіно, Попівка, Басівка та Петрушівка Сумської області та Стрілка, Зелене, Амбарне та Гатище Харківської області.
На Куп'янському та Лиманському напрямках ворог обстріляв із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони 22 населених пунктів. Серед них – Дворічна, Куп'янськ, Кислівка, Котлярівка та Крохмальне Харківської області та Стельмахівка, Макіївка, Площанка та Діброва Луганської області.
На Бахмутському напрямку противник обстріляв райони понад 25 населених пунктів. Зокрема, Спірне, Берестове, Білогорівка, Соледар та Бахмут Донецької області.
На Авдіївському напрямку під вогнем опинилися Авдіївка, Веселе, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області.
На Новопавлівському напрямку обстріляно Времівку, Велику Новосілку та Вугледар на Донеччині.
На Запорізькому напрямку ворог бив по районах 21 населеного пункту. Серед них – Зелене Поле та Новопіль Донецької області, та Гуляйполе, Гуляйпільське, Чарівне, Щербаки та Степове на Запоріжжі.
На Херсонщині від ворожих артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура Чорнобаївки, Антонівки, Золотої Балки та Херсона.
Авіація сил оборони протягом поточної доби завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також три удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.
Також наші воїни збили два ворожі розвідувальні БПЛА типу Орлан.
Противник продовжує зазнавати втрат. Так, до лікарні у Новотроїцькому Херсонської області за перший тиждень 2023 року привезли близько 120 окупантів.
Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України уразили пункт управління, п'ять районів зосередження живої сили та військової техніки супротивника та дві позиції зенітно-ракетних комплексів окупантів.
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