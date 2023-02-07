Війська росії ведуть наступ на 5 напрямках - зведення

09:18 07 лютого Київ, Україна

Російські терористи проводять перегрупування на окремих лініях та ведуть наступ на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.



Про це повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні з фронту.

"Противник продовжує проводити перегрупування на окремих напрямках. Основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямах", - йдеться у повідомленні.

Минулої доби противник завдав 6 ракетних і 24 авіаційних удари. Здійснив 75 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об'єктах Харківської, Донецької, Дніпропетровської та Херсонської областей, є жертви серед цивільного населення.



За добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Новоселівське, Кремінна та Діброва Луганської області та Верхньокам'янське, Веселе, Желєзнянське, Червона Гора, Бахмут, Іванівське та Парасковіївка Донецької області.



На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. Водночас обстрілів зазнали райони населених пунктів Попівка та Олександрівка Сумської області та Стрілечтя, Глибоке, Червоне, Гатище, Вовчанськ та Дворічна – Харківської.



На Куп'янському напрямку ворог обстріляв із танків, мінометів та артилерії райони населених пунктів Іванівка, Кучерівка, Кислівка та Котлярівка на Харківщині, а також Новоселівське та Стельмахівка Луганської області.



На Лиманському напрямку вогневого впливу зазнали Терни Донецької області та Площанка, Червонопопівка, Кремінна та Діброва на Луганщині.



На Бахмутському напрямку під ворожий вогонь потрапили Спірне, Берестове, Білогорівка, Червона Гора, Бахмут, Клещіївка, Курдюмівка та Озарянівка.



На Авдіївському напрямку вогневого ураження зазнали Авдіївка, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Перемога та Новомихайлівка.



На Новопавлівському напрямку ворожі обстріли зафіксовані по Вугледару, Пречистівці, Золотій Ниві та Нескучному в Донецькій області.



На Запорізькому напрямку обстріляно райони 23 населених пунктів, зокрема, Новопілля, Ольгівське, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Степове на Запоріжжі та Великомихайлівка Дніпропетровської області.



На Херсонському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони 19 населених пунктів. Серед них – Гола Пристань, Золота Балка, Качкарівка, Мілове, Антонівка та Херсон.



Авіація Сил оборони протягом доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та 2 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.



А підрозділи ракетних військ та артилерії уразили 8 районів зосередження живої сили противника.