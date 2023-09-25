Війська Росії здатні оборонятися, проте не можуть вести наступ - британська розвідка

За останні дев'ять місяців російські війська в Україні показали свою здатність оборонятися, проте демонструють провальні контратаки.
Про це повідомляє Міноборони Великобританії з посиланням на дані розвідки.
За словами аналітиків, протягом останнього тижня російські війська доклали спільних зусиль для проведення локальних контратак проти українських сил, які наступають як на Оріхівському, так і на Бахмутському напрямках..В обох районах українські війська відбили російські атаки та втримали нещодавно звільнені території
За словами аналітиків, протягом останнього тижня російські війська доклали спільних зусиль для проведення локальних контратак проти українських сил, які наступають як на Оріхівському, так і на Бахмутському напрямках..В обох районах українські війська відбили російські атаки та втримали нещодавно звільнені території
У британській розвідці наголосили, що за останні дев'ять місяців російські війська в Україні довели свою здатність вести стійкі оборонні операції.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі