Війська Росії здатні оборонятися, проте не можуть вести наступ - британська розвідка

17:17 25 вересня Київ, Україна

За останні дев'ять місяців російські війська в Україні показали свою здатність оборонятися, проте демонструють провальні контратаки.

Про це повідомляє Міноборони Великобританії з посиланням на дані розвідки.



За словами аналітиків, протягом останнього тижня російські війська доклали спільних зусиль для проведення локальних контратак проти українських сил, які наступають як на Оріхівському, так і на Бахмутському напрямках..В обох районах українські війська відбили російські атаки та втримали нещодавно звільнені території

"Коментарі, опубліковані російською військовою спільнотою, свідчать про надзвичайне розчарування серед тих, хто бере участь у цих контратаках, особливо поблизу Бахмута, з повідомленнями про "непродумані" наступи, відсутність артилерійської підтримки та великі втрати", — йдеться у повідомленні.

У британській розвідці наголосили, що за останні дев'ять місяців російські війська в Україні довели свою здатність вести стійкі оборонні операції.