Війська росії намагаються посилити свої тактичні наступальні дії в Бахмуті - ISW

09:44 17 травня Київ, Україна





Про це йдеться у аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW). Війська росії, ймовірно, вирішили посилити свої тактичні наступальні операції в районі Бахмута , незважаючи на те, що Україна, очевидно, зосередилася на обмежених і локальних контратаках.Про це йдеться у аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначили, що так званий голова самопроголошеної ДНР денис пушилін заявив 16 травня, що російські війська посилили свої сили в районі Бахмута для стабілізації ситуації. Крім того, відомий російський провоєнний блогер стверджував, що чотири невстановлені російські батальйони були розгорнуті на флангах навколо Бахмута, щоб запобігти українським проривам.

"Російські заяви про підкріплення узгоджуються із заявою заступниці міністра оборони України Ганни Маляр від 15 травня про те, що російські війська розгортають додаткові сили повітрянодесантних військ для захисту флангів Бахмута, ймовірно, з інших ділянок фронту", - йдеться в аналітичному звіті.

За даними ISW, станом на 16 травня російські війська продовжували досягати успіху в самому Бахмуті, а міністерство оборони росії продовжувало стверджувати, що російські сили навколо Бахмута зосереджені на відбитті українських контратак. 16 травня міноборони росії заявило, що підрозділи 4-ї мотострілецької бригади (2-го армійського корпусу "ЛНР") відбили 10 українських контратак біля Івановського, що на 6 км на захід від Бахмута.

"Маляр заявила 16 травня, що в той час, як українські сили звільнили приблизно 20 квадратних кілометрів території за останні дні, російські сили продовжують здобувати незначні успіхи в межах Бахмута. Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що українські сили продовжують використовувати концепцію "активної оборони" при проведенні контратак у невизначених районах поблизу Бахмута. Представник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий підтвердив, що головною метою української оборонної операції в районі Бахмута є виснаження російських сил у цьому районі", - йдеться в аналітичному звіті.

ISW має опубліковані 16 травня геолокаційні кадри українських позицій на південному заході Бахмута, які свідчать про те, що останнім часом українські війська досягли обмежених успіхів у самому місті.



Повідомлення про стягування російських підкріплень у район Бахмута свідчать про те, що російські війська продовжують концентрувати там наступальні сили, незважаючи на ширші зусилля щодо зміни пріоритетів операцій з метою підготовки до можливих українських контрнаступів, зазначили аналітики. За даними ISW, російські війська також нещодавно перекинули частини 6-ї гвардійської мотострілецької дивізії (20-та гвардійська загальновійськова армія, Західний військовий округ) в невстановлений район на північ від Бахмута, ймовірно, з позицій вздовж лінії Сватове-Куп'янськ.

"Передислокація російських військ з інших ділянок фронту в район Бахмута, ймовірно, є відповіддю на постійне занепокоєння росії щодо стабільності лінії фронту в цьому районі на тлі подальшого виснаження наступальних дій "групи Вагнера" з метою захоплення Бахмута", - йдеться в аналітичному звіті.

Ця стурбованість, ймовірно, стала більш вираженою в останні дні, коли українські війська досягли обмежених успіхів навколо Бахмута. Це, можливо, спонукало росіян до подальшого зосередження тактичних наступальних дій у цьому районі.

"Підкріплення, ймовірно, також має на меті посилити здатність ПВК "Вагнер" швидко захопити решту Бахмута і представити російську тактичну перемогу перед можливими невдачами під час української контрнаступної операції", - зазначають аналітики.

За оцінками ISW, російське військове командування, ймовірно, вирішило змінити пріоритети операцій в останні тижні, щоб підготуватися до можливих українських контрнаступальних операцій.