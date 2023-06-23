Війська росії намагаються посилити свої тактичні наступальні дії в Бахмуті - ISW

Війська росії, ймовірно, вирішили посилити свої тактичні наступальні операції в районі Бахмута, незважаючи на те, що Україна, очевидно, зосередилася на обмежених і локальних контратаках.
Про це йдеться у аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
Про це йдеться у аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики зазначили, що так званий голова самопроголошеної ДНР денис пушилін заявив 16 травня, що російські війська посилили свої сили в районі Бахмута для стабілізації ситуації. Крім того, відомий російський провоєнний блогер стверджував, що чотири невстановлені російські батальйони були розгорнуті на флангах навколо Бахмута, щоб запобігти українським проривам.
За даними ISW, станом на 16 травня російські війська продовжували досягати успіху в самому Бахмуті, а міністерство оборони росії продовжувало стверджувати, що російські сили навколо Бахмута зосереджені на відбитті українських контратак. 16 травня міноборони росії заявило, що підрозділи 4-ї мотострілецької бригади (2-го армійського корпусу "ЛНР") відбили 10 українських контратак біля Івановського, що на 6 км на захід від Бахмута.
ISW має опубліковані 16 травня геолокаційні кадри українських позицій на південному заході Бахмута, які свідчать про те, що останнім часом українські війська досягли обмежених успіхів у самому місті.
Повідомлення про стягування російських підкріплень у район Бахмута свідчать про те, що російські війська продовжують концентрувати там наступальні сили, незважаючи на ширші зусилля щодо зміни пріоритетів операцій з метою підготовки до можливих українських контрнаступів, зазначили аналітики. За даними ISW, російські війська також нещодавно перекинули частини 6-ї гвардійської мотострілецької дивізії (20-та гвардійська загальновійськова армія, Західний військовий округ) в невстановлений район на північ від Бахмута, ймовірно, з позицій вздовж лінії Сватове-Куп'янськ.
Повідомлення про стягування російських підкріплень у район Бахмута свідчать про те, що російські війська продовжують концентрувати там наступальні сили, незважаючи на ширші зусилля щодо зміни пріоритетів операцій з метою підготовки до можливих українських контрнаступів, зазначили аналітики. За даними ISW, російські війська також нещодавно перекинули частини 6-ї гвардійської мотострілецької дивізії (20-та гвардійська загальновійськова армія, Західний військовий округ) в невстановлений район на північ від Бахмута, ймовірно, з позицій вздовж лінії Сватове-Куп'янськ.
Ця стурбованість, ймовірно, стала більш вираженою в останні дні, коли українські війська досягли обмежених успіхів навколо Бахмута. Це, можливо, спонукало росіян до подальшого зосередження тактичних наступальних дій у цьому районі.
За оцінками ISW, російське військове командування, ймовірно, вирішило змінити пріоритети операцій в останні тижні, щоб підготуватися до можливих українських контрнаступальних операцій.
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