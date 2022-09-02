Війська росії намагаються посилити наступ на Бахмут - Гайдай

10:28 19 серпня Київ, Україна

Війська росії намагаються посилити наступ на Бахмут і на тлі серйозних втрат збирають нові сили.

Про це 19 серпня повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.



Він зазначив, що за добу 18 серпня ЗСУ відбили вісім ворожих атак на Донбасі, більшість з яких була спрямована на Бахмут.

"Штурм, на який вони збирають сили, зокрема, із сіл та міст Луганщини. Ще за одним напрямком бої точилися з самого ранку. Біля восьми населених пунктів росіяни залучали авіацію", - наголосив Гайдай.

Глава ОВА уточнив, що тільки за минулу ніч ворог 16 разів використав ствольну та реактивну артилерію, спрямовуючи удари по населених пунктах та позиціях українських військ..



Також він заявив, що окупаційна влада Луганської області дозволила примусову "мобілізацію" на територіях, захоплених після 24 лютого, хоча обіцяла цього не робити.