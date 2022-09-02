Війська рф перемістили свою техніку до кордонів України

14:01 25 серпня Київ, Україна

Навколо кордонів України перебуває понад 400 літаків та близько 360 бойових вертольотів рф.

Про це повідомив речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу 25 серпня.

"Навколо наших кордонів знаходиться група літаків росії - понад 400 бойових літаків. Також є 360 вертольотів, з них понад 150 - ударні, такі як Ка 52", - зазначив він.

Він додав, що супротивник активно постійно застосовує тактичну авіацію. Винищувачі постійно патрулюють повітряний простір білорусі, росії, тимчасово окупованих територій, а також акваторію Чорного та Азовського морів. Постійно у небі знаходяться літаки далекого радіолокаційного виявлення А-50 та літаки-ретранслятори Іл-22.