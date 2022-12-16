Війська росії не зможуть взяти Київ у разі повторного наступу - ISW

В Інституті вивчення війни вважають малоймовірним, що російські війська зможуть захопити Київ, навіть якщо знову атакуватимуть українську столицю з території білорусі.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
За словами аналітиків, російські війська не змогли зберегти свої досягнення по всій Україні та втратили понад 70 тисяч квадратних кілометрів окупованої території після того, як залишили Київ.
За словами аналітиків, місцевість поблизу білорусько-українського кордону не сприяє маневровій війні та можливим шляхам вторгнення з білорусі до Києва. Зазначається, що українські війська мають досвід захисту Чорнобильської зони відчуження.
В Інституті зазначили, що російські сили можуть створювати умови для нападу з білорусі, хоча ISW продовжує вважати, що російське вторгнення з білорусі не є неминучим.
В Інституті зазначили, що російські сили можуть створювати умови для нападу з білорусі, хоча ISW продовжує вважати, що російське вторгнення з білорусі не є неминучим.
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