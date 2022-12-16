Війська росії не зможуть взяти Київ у разі повторного наступу - ISW

13:56 16 грудня Київ, Україна

В Інституті вивчення війни вважають малоймовірним, що російські війська зможуть захопити Київ, навіть якщо знову атакуватимуть українську столицю з території білорусі.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW)

"Надзвичайно малоймовірно, що російські сили атакуватимуть північну Україну взимку 2023 року більш успішно, ніж це було в лютому 2022 року. Звичайні сили росії сильно деградували і їм не вистачає тієї бойової сили, яку вони мали, коли росія намагалася (і провалила) свій повний удар спроби захопити Київ у лютому 2022 року", - йдеться у звіті.

За словами аналітиків, російські війська не змогли зберегти свої досягнення по всій Україні та втратили понад 70 тисяч квадратних кілометрів окупованої території після того, як залишили Київ.

"Російські сили в Бахмуті просуваються не більше ніж на 100-200 метрів на добу після зосередження там основних зусиль. Росія не встановила переваги у повітрі, не кажучи вже про панування в повітрі в Україні, і здебільшого вичерпала свій арсенал високоточних боєприпасів. Українські сили, зі свого боку, підготували значну оборону на півночі України і зараз краще підготовлені до оборони, аніж у лютому 2022 року", - зазначили в Інституті.

За словами аналітиків, місцевість поблизу білорусько-українського кордону не сприяє маневровій війні та можливим шляхам вторгнення з білорусі до Києва. Зазначається, що українські війська мають досвід захисту Чорнобильської зони відчуження.



В Інституті зазначили, що російські сили можуть створювати умови для нападу з білорусі, хоча ISW продовжує вважати, що російське вторгнення з білорусі не є неминучим.