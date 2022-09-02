Війська росії не можуть виділити ресурси для будь-якої однієї наступальної операції

08:48 22 серпня Київ, Україна

Росія, можливо, так і не зможе виділити достатньо ресурсів для будь-якої однієї наступальної операції і не зможе захопити більше території в найближчі місяці.

Про це повідомив американський Інститут дослідження війни (ISW).



Інститут зазначає, що російські наступальні операції на сході, ймовірно, вичерпали імпульс, якого вони набули наприкінці липня. Росіяни не здатні отримати вигоду з попередніх успіхів навколо Бахмута та Авдіївки, що є прикладом фундаментальнішої російської військової проблеми — нездатності перетворити тактичні успіхи на оперативні успіхи.





Російським силам постійно не вдавалося скористатися тактичними проривами, щоб маневрувати в тилові райони або вивести з ладу значну частину українських оборонних рубежів. Тому вони постійно дають українцям час, щоб тактично вийти з бою та відновити оборонні позиції, проти яких росіяни мають розпочати нові атаки.



ISW пише, що це недолік, який, ймовірно, завадить росії досягти значних територіальних успіхів у найближчі місяці, хіба що відбудуться серйозні зміни на полі бою.



Російські сили, швидше за все, так і не зможуть виділити достатньо ресурсів для однієї наступальної операції, щоб відновити імпульс, необхідний для значного територіального просування, що призведе до оперативних успіхів. Росіянам також потрібно буде сформувати та задіяти додаткові штурмові групи, обладнання та бойовий дух, щоб відновити ці обмежені територіальні поступи.

Повідомляється, що росіяни здійснили кілька невдалих наземних штурмів на південний захід і південний схід від Ізюму, наземний наступ на південний схід від Сіверська і на північний схід і південь від Бахмуту. Російські війська досягли обмежених успіхів на захід від Донецька, але не проводили наземних нападів у напрямку кордону між Донецькою та Запорізькою областями. Російські війська продовжили атакувати населені пункти на північний захід і на південний захід від Авдіївки. Також російські війська здійснили кілька штурмів на лінії фронту Херсон-Миколаїв та частково просунулися на схід від Миколаєва.