Війська рф наступають на чотирьох напрямках - Генштаб

19:01 03 лютого Київ, Україна

Війська росії продовжують вести наступальні події на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямах. Росіяни там зазнають великих втрат в особовому складі та військовій техніці. Сили оборони завдали сім ударів по позиціях російських військ.



Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.



Протягом доби російські війська завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста Барвінкове Харківської області, є жертви серед цивільного населення. Крім того, було здійснено понад 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Існує велика небезпека подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.





На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. Водночас тривають обстріли військами російської федерації населених пунктів поблизу державного кордону. Під вогневий вплив потрапили райони населених пунктів Тимоновичі та Грем'яч Чернігівської області; Рожковичі, Товстодубове, Студенок, Старікове, Волфін та Миколаївка на Сумщині та Ветеринарне, Глибоке, Зелене, Нескучне, Гатище та Вовчанськ Харківської області.



На Куп'янському напрямку ворог обстріляв із танків, мінометів та артилерії райони Дворічної, Західного, Голубівки, Куп'янська, Кислівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області.



На Лиманському напрямку під ворожий вогонь потрапили Торське Донецької області та Макіївка, Червонопопівка та Діброва – Луганської.



На Бахмутському напрямку постраждали Спірне, Веселе, Білогорівка, Парасків'я, Бахмут, Іванівське та Дружба Донецької області.



На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Тоненьке, Водяне, Георгіївка та Мар'їнка.



На Новопавлівському напрямку обстрілів з танків, мінометів та артилерії зазнали Нескучне, Богоявленка та Вугледар.



На Запорізькому та Херсонському – під ворожий вогонь потрапили райони понад 15 населених пунктів. Серед них – Новопіль та Времівка Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйпільське, Новоданилівка та Мала Токмачка на Запоріжжі і Херсоні - Качкарівці та Козацькому.



Противник продовжує зазнавати втрат. Так, у Біловодську Луганської області окупанти облаштували центральну районну лікарню під військовий госпіталь і привезли туди до 120 поранених військовослужбовців збройних сил російської федерації.



Для поповнення своїх втрат у живій силі противник продовжує вербувальну кампанію серед в'язнів. За останній тиждень у виправних закладах Новосибірської області російської федерації було завербовано до 1000 найманців.



Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 4 ударів по районах зосередження ворога та 1 – по позиції його ЗРК. Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України натомість вразили 2 райони зосередження живої сили противника.