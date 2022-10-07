Війська Росії на Луганщині мають намір влаштовувати провокації - Гайдай

07:54 07 жовтня Київ, Україна

Російські загарбники схильні організовувати провокації на Донбасі, а мирні жителі можуть стати їхніми жертвами.



Про це у четвер, 6 жовтня, заявив голова Луганської ОВ Сергій Гайдай.



За його словами, російські окупанти мають намір переодягатися в українську військову форму та заходити колонами до населених пунктів окупованого Донбасу.

"Загарбники перевдягаються в українську форму, беруть українські прапори та колонами заїжджають у села. Коли щасливі місцеві жителі виходять їх зустрічати, то відразу ж потрапляють у пастку. Окупанти бояться, що місцеві жителі зливатимуть інформацію про їхнє пересування та знаходження техніки, особового складу та складів. Я порадив би людям не піддаватися на такі провокації - ми скажемо, коли їхні території будуть деокуповані", - сказав він.

Гайдай дав пораду мешканцям, як підготується в українському контрнаступі.