Війська Росії на Луганщині мають намір влаштовувати провокації - Гайдай
07:54 07 жовтня Київ, Україна
Російські загарбники схильні організовувати провокації на Донбасі, а мирні жителі можуть стати їхніми жертвами.
Про це у четвер, 6 жовтня, заявив голова Луганської ОВ Сергій Гайдай.
За його словами, російські окупанти мають намір переодягатися в українську військову форму та заходити колонами до населених пунктів окупованого Донбасу.
"Загарбники перевдягаються в українську форму, беруть українські прапори та колонами заїжджають у села. Коли щасливі місцеві жителі виходять їх зустрічати, то відразу ж потрапляють у пастку. Окупанти бояться, що місцеві жителі зливатимуть інформацію про їхнє пересування та знаходження техніки, особового складу та складів. Я порадив би людям не піддаватися на такі провокації - ми скажемо, коли їхні території будуть деокуповані", - сказав він.
Гайдай дав пораду мешканцям, як підготується в українському контрнаступі.
"По можливості потрібно їхати подалі від лінії фронту або перебувати в укритті. Окупанти можуть самі обстрілювати мирні села, щоб озлобити населення та налаштувати його проти ЗСУ", - додав він.
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