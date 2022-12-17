Війська Росії використовували "максимальний ресурс" при ударі по Україні - ОК Південь

08:46 17 грудня Київ, Україна

Російські війська завдали масованого удару 16 грудня розосередженими силами, щоб спробувати виснажити систему протиповітряної оборони Збройних сил України. Про це голова об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України, речник оперативного командування Південь Наталія Гуменюк розповіла 16 грудня в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Сьогоднішнім масованим ударом розосередженими силами ворог намагався виснажити протиповітряну оборону, тому що було застосовано і стратегічну авіацію з різних напрямків, і було виведено в [Чорне] море на чергування ракетоносій, якого вранці не було", - зазначила речник ОК Південь.

Вона наголосила, що окупанти застосували "максимальний ресурс", який доступний їм на даний момент.

"Ворог вже не вперше застосовує таку тактику. Коли піднімаються літаки різних типів, ракети повітряного базування різного типу. І підключається морський ракетоносій, щоби максимально розосередити сили ППО", - додала Гуменюк.

Нагадаємо, 16 грудня у першій половині дня РФ завдала масованого ракетного удару по Україні. Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні повідомив про 74 випущені ракети, 60 з яких збили ЗСУ.