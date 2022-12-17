Війська Росії використовували "максимальний ресурс" при ударі по Україні - ОК Південь

Російські війська завдали масованого удару 16 грудня розосередженими силами, щоб спробувати виснажити систему протиповітряної оборони Збройних сил України. Про це голова об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України, речник оперативного командування Південь Наталія Гуменюк розповіла 16 грудня в ефірі загальнонаціонального телемарафону.
Вона наголосила, що окупанти застосували "максимальний ресурс", який доступний їм на даний момент.
Нагадаємо, 16 грудня у першій половині дня РФ завдала масованого ракетного удару по Україні. Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні повідомив про 74 випущені ракети, 60 з яких збили ЗСУ.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі