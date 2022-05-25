Війська Росії вичерпують запаси високоточної зброї - українська розвідка

17:04 25 травня Киев, Украина

За даними Головного управління розвідки міністерства оборони України, Росія витратила 60% запасів високоточної зброї.

«Стухають запаси. За нашими даними, якщо говорити про високоточну зброю, то вже використано близько 60 відсотків запасів. За деякими видами навіть більше – 70 відсотків», – сказав представник ГУР Міноборони України Вадим Скибіцький.

Скибицький зазначив, що у військах діють певні нормативи щодо кількості боєприпасів та «за тими ж „Іскандерами“ цей пороговий рівень майже настав».

В умовах нестачі ракет військові стали знімати зі зберігання та використовувати ракети, що вироблялися ще за часів СРСР. Це стосується «Точки-У», яка була знята з озброєння у 2018 році (на зміну їй прийшли «Іскандери»). Проте ракети застарілого зразка часом не долітають до цілей, каже представник ГУР.



За його словами, змінюється тактика застосування ракет російськими військами.. Якщо раніше по об'єкту застосовувалося дві чи чотири ракети, то зараз по меті б'ють масовано, одразу 8–12 ракетами, аби вразити напевно.



Скибицький зазначив, що росія не може поповнювати запаси зброї так само швидко, як Радянський Союз.