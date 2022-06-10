Війська рф мають мало успіху в наступі на північ від Слов'янська

08:46 10 червня Київ, Україна

Окупантам доведеться подолати значні труднощі, перш ніж взяти штурмом Слов'янськ.

Про це заявили в Інституті вивчення війни.

"Російським спробам наступати на Слов'янськ, ймовірно, заважає річка Сіверський Донець, яку їм потрібно успішно форсувати на північ у районі Святогірська-Тетянівки та на схід біля Райгородка від Слов'янська", - йдеться у щоденному звіті ISW.



Попередні спроби росії форсувати Сіверський Донець закінчилися погано, але зараз він обмілів.



У звіті також зазначено, що росія продовжує спроби вибити українські війська із Сєвєродонецька під прикриттям вогню важкої артилерії. Житлові квартали міста знаходяться під контролем росії, але ЗСУ тримають оборону в промисловій зоні під постійними артилерійськими та авіаційними обстрілами.



Так само російські війська наступають на Бахмутському напрямку, мають частковий успіх у районі населених пунктів Комишуваха та Роти.



Російські сили продовжують штурм українських позицій у Сєвєродонецьку. Водночас окупанти прагнуть обійти українські позиції в цьому районі з флангу, щоб уникнути необхідності зустрічного форсування річки Сіверський Донець. Вони продовжують шукати слабкі місця в обороні Сєвєродонецька та готуються до наступу на Слов'янськ.