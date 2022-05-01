Війська РФ готуються до активізації бойових дій Сході

Окупанти не залишають надії на досягнення будь-якого успіху у війні. Принаймні утримати завойований вихід на Крим стало їх першорядним завданням. Як повідомив учора, 30 квітня, спікер Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, війська РФ перегруповуються та посилюють атаки на сході України.

"Основна мета противника поки що залишається незмінною – це оточення угруповання Сил оборони України, встановлення повного контролю над територією Донецької, Луганської, а також Херсонської областей, забезпечення стійкості сухопутного коридору з окупованою територією АР Крим", – сказав речник Міноборони.

За його словами, ворожі війська поступово підвищують інтенсивність ведення наступу на сході України одночасно на всіх напрямках, але найактивніші дії спостерігаються на Слобожанському та Донецькому напрямках.

Крім того, виявлено ознаки підготовки РФ до ще більшої активізації бойових дій.

Як розповів Мотузяник, це вказують окремі підготовчі дії противника.

Так, у Балаклійській центральній клінічній районній лікарні звільняються ліжко-місця та облаштовано додатковий польовий госпіталь.. А в Ростові-на-Дону на території військового клінічного шпиталю розгорнуто додаткові холодильні установки для зберігання тіл загиблих військовослужбовців.

Раніше повідомлялося, що на Луганщині РФ намагається продавити оборону ЗСУ.