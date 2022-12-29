Військ росії в білорусі вдвічі менше за угруповання, що було задіяне для наступу на Київ у лютому 2022 року

14:41 29 грудня Київ, Україна

Військ росії у білорусі недостатньо для формування ударних груп та подальшого наступу, повідомив на брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України, бригадний генерал Олексій Громов.

"Ворог здійснює навчання на території білорусі. Там зараз налічується понад 11 тисяч особового складу, понад 400 одиниць військової техніки. На сьогодні угруповання російських військ, яке розгорнуто в білорусі, а також у Брянській та Курській областях росії, вдвічі менше за угруповання, задіяного для наступу на Київ у лютому 22 року", - зазначив Громов.

Він додав, що навіть у разі залучення всіх білоруських військових частин зі складу сухопутних військ та сил спеціальних операцій, загальне угруповання військ росії налічуватиме близько 30 тисяч осіб: "Що все одно менше того, яке брало участь у повномасштабному вторгненні".



За словами Громова, росія розширює контроль над військовими аеродромами білорусі.