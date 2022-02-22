"Війну в Україну принесла РФ" - відповідь української делегації на заяву Фокіна

07:58 30 вересень Київ, Україна

Вітольд Фокін на вчорашній заяві у Верховній Раді висловив свою резонансну думку про війну на Донбасі. Українська делегація в Тристоронній контактній групі висловлювання Фокіна сприйняла з "нерозумінням".



Заступник голови української делегації в ТКГ вважає, що Фокін "як і будь-яка людина має право на власну позицію, якою б дивною вона не здавалася".



"Але ми разом як делегація України в переговорах в ТКГ повинні дотримуватися виключно офіційної позиції нашої держави навіть тоді, коли не беремо участі в переговорах. Тим більше, що в питаннях про тимчасову окупацію Криму та війну на Донбасі дотримуватися офіційної позиції дуже легко, оскільки офіційна позиція України повністю збігається з правдою про війну", - йдеться в заяві.



У ТКГ відзначили, що війну на територію України принесла Росія та її громадяни. Саме тому, наприклад, переговори з нашою участю відбуваються в тристоронньому форматі - Україна, ОБСЄ як посередник і Росія як держава, що тимчасово окупувала частину нашої території.



"Завдання, які маємо в переговорах від президента Володимира Зеленського, побудовані на розумінні того, що Росія повністю контролює тимчасово окуповані території України, а, отже, має вирішальний вплив на все, що там відбувається", - підкреслюється в заяві.



У документі уточнюється, що жодного разу в роботі української делегації в ТКГ "не чули сумнівних заяв від пана Фокіна і не бачили ніяких неприємних дипломатичних несподіванок".



"Вважаємо дивним, що пан Фокін, роблячи такі заяви, не врахував, що його будуть сприймати не просто як громадянина, який висловлює свою точку зору, а як члена української делегації, що представляє державу. Тим більше розмова відбувалася у Верховній Раді ", - наголошується в заяві.



29 вересня Фокін на комітеті Ради з питань організації державної влади заявив, що "не бачить жодного підтвердження" війни між Росією та Україною на Донбасі.

Комітет прийняв рішення ініціювати звернення Ради до президента про неприпустимість держзради і необхідність виключення Фокіна з делегації.