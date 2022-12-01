Війна закінчиться тоді, коли ми переможемо - Зеленський

08:06 01 грудня Київ, Україна

Зеленський вважає, що війна закінчиться після перемоги України чи "коли цього захоче росія".



Про це президент Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю NYT DealBook Summit.

"Війна закінчиться тоді, коли ми переможемо. Або коли цього захоче російська федерація. Може статися так, що росія захоче тільки тоді, коли відчуватиме, що вона слабка і вона в ізоляції, і немає у неї партнерів у цьому питанні. Будемо вірити, що це закінчиться найближчими місяцями", – заявив Зеленський.

Він також зазначив, що після завершення війни Україна житиме в ідеальному світі.

"Я вважаю, що після нашої перемоги буде більш-менш принаймні для нас ідеальний світ", - заявив президент, додавши, що ідеальний світ - коли немає воєн.

Також Зеленський закликав не повторювати наративи росії, яка намагається рахувати вартість наданої Україні міжнародної допомоги або порівнювати війну в нашій країні з іншими конфліктами. Глава держави зазначив, що вартість цієї війни вимірюється насамперед у житті українських громадян, які воюють за свободу та демократію не лише в Україні, а й у всьому світі.