Війна закінчиться тоді, коли ми переможемо - Зеленський

Зеленський вважає, що війна закінчиться після перемоги України чи "коли цього захоче росія".
Про це президент Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю NYT DealBook Summit.
Про це президент Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю NYT DealBook Summit.
Він також зазначив, що після завершення війни Україна житиме в ідеальному світі.
Також Зеленський закликав не повторювати наративи росії, яка намагається рахувати вартість наданої Україні міжнародної допомоги або порівнювати війну в нашій країні з іншими конфліктами. Глава держави зазначив, що вартість цієї війни вимірюється насамперед у житті українських громадян, які воюють за свободу та демократію не лише в Україні, а й у всьому світі.
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