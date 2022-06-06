Війна в Україні: Росія змінює тактику на морі

19:59 06 червня Київ, Україна

В результаті активних дій ЗСУ корабельне угруповання Чорноморського флоту Росії було відкинуто від берегової лінії України на відстань більше 100 км.

Про це повідомило командування українських ВМС у щоденному оперативному зведенні у понеділок.

На даний момент росія тримає в Чорному морі приблизно 30 кораблів та підводних човнів, що забезпечують блокаду узбережжя та портів.. Проте повного контролю за північно-західною частиною чорноморської акваторії росія більше не має, стверджують українські військові. Цей район перетворився на «сіру зону», йдеться у зведенні ВМС.

"Водночас, противник перейняв нашу тактику і намагається повернути контроль на північно-західній частині Чорного моря за рахунок берегових ракетних комплексів і крилатих ракет повітряного базування", - йдеться у повідомленні.

Щоб відновити контроль над втраченою ділянкою, росія розгорнула в Криму та на Херсонщині берегові ракетні комплекси «Бал» та «Бастіон», а також перекидає додаткові сили на острів Зміїний.. У зв'язку з цим, зазначають у ВМС України, залишається загроза завдання ракетних ударів з морського напрямку, кількість яких з початку війни перевищила три сотні.



Кораблі Росії покинули прибережні райони через два тижні після того, як США вирішили передати Києву ракетні системи Harpoon виробництва Boeing.



Поставити ракети, здатні вражати цілі на відстані до 250-300 км, та пускові установки до них погодилася.. Крім цього Білий дім також розглядає можливість постачання систем Naval Strike Missile від Raytheon Technologies.



Щоб зняти блокаду з українських портів, достатньо від 12 до 24 протикорабельних ракет, аналогічних Harpoon, вважає експерт з військово-морського флоту Hudson Institute Брайан Кларк.