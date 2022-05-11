Війна в Україні: путін зробив ГРУ головною спецслужбою зі збору розвідданих

Президент росії володимир путін, сподіваючись поліпшити становище російської армії на війні, доручив збір розвідданих на території України головному розвідувальному управлінню (гру).
Раніше цим займалася п'ята служба фсб, чий керівник Сергій Беседа зараз перебуває у Лефортовській в'язниці, повідомляє видання «Агентура».
Наразі генерал Беседа в опалі, його відділ звинувачують у дезінформації президента про ситуацію в Україні — у доповідях путіну повідомлялося, що підривна діяльність у сусідній країні велася успішно, а проросійські настрої там сильні. Виходячи з цієї інформації, президент приймав рішення розв'язати військовий конфлікт.
Після двох місяців під арештом генерала несподівано повернули на роботу — його помітили спочатку на похороні колеги, потім у коридорах будівлі фсб на Луб'янці. За версією видання, Беседу повернули на службу, щоб дати сигнал російським елітам: війна йде за планом.
Не можна ув'язнити свого головного генерала, який відповідає за розвідку в Україні, а потім стверджувати, що в Україні не було провалу розвідки. Не вперше у своїй політичній кар'єрі путін вирішив використати тактику КДБ, і зробити вигляд, що з Беседою нічого не сталося.
При цьому повернення голови п'ятої служби на роботу не означає, що президент продовжує довіряти цьому відділу. Тепер розвідкою в Україні займається гру і відповідає за це перший заступник начальника служби військової розвідки генерал-лейтенант володимир алексєєв.
Про нові обов'язки цієї людини повідомляв прокремлівський телеканал "Царгород". За інформацією редакції, тепер за орієнтирами алексєєва «далі, власне, і працюють ті самі „Калібри“ та стратегічна авіація».
Володимир алексєєв народився в Україні, навчався у Рязанському училищі ПДВ. Алексєєв - жорсткий і самовпевнений генерал, і його становище як першого заступника керівника гру в ієрархії російських силовиків вище, ніж у начальника розвідки фсб.
Алексєєв курирував розвідку під час операції в Сирії, був на Донбасі, причетний до атак хакерів на виборах президента США. За це проти нього запроваджено американські санкції, а європейські обмеження – за участь у отруєнні колишнього співробітника гру Сергія Скрипаля.
Раніше цим займалася п'ята служба фсб, чий керівник Сергій Беседа зараз перебуває у Лефортовській в'язниці, повідомляє видання «Агентура».
Наразі генерал Беседа в опалі, його відділ звинувачують у дезінформації президента про ситуацію в Україні — у доповідях путіну повідомлялося, що підривна діяльність у сусідній країні велася успішно, а проросійські настрої там сильні. Виходячи з цієї інформації, президент приймав рішення розв'язати військовий конфлікт.
Після двох місяців під арештом генерала несподівано повернули на роботу — його помітили спочатку на похороні колеги, потім у коридорах будівлі фсб на Луб'янці. За версією видання, Беседу повернули на службу, щоб дати сигнал російським елітам: війна йде за планом.
Не можна ув'язнити свого головного генерала, який відповідає за розвідку в Україні, а потім стверджувати, що в Україні не було провалу розвідки. Не вперше у своїй політичній кар'єрі путін вирішив використати тактику КДБ, і зробити вигляд, що з Беседою нічого не сталося.
При цьому повернення голови п'ятої служби на роботу не означає, що президент продовжує довіряти цьому відділу. Тепер розвідкою в Україні займається гру і відповідає за це перший заступник начальника служби військової розвідки генерал-лейтенант володимир алексєєв.
Про нові обов'язки цієї людини повідомляв прокремлівський телеканал "Царгород". За інформацією редакції, тепер за орієнтирами алексєєва «далі, власне, і працюють ті самі „Калібри“ та стратегічна авіація».
Володимир алексєєв народився в Україні, навчався у Рязанському училищі ПДВ. Алексєєв - жорсткий і самовпевнений генерал, і його становище як першого заступника керівника гру в ієрархії російських силовиків вище, ніж у начальника розвідки фсб.
Алексєєв курирував розвідку під час операції в Сирії, був на Донбасі, причетний до атак хакерів на виборах президента США. За це проти нього запроваджено американські санкції, а європейські обмеження – за участь у отруєнні колишнього співробітника гру Сергія Скрипаля.
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