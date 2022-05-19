Війна в Україні: втрати ворога на 19 травня 2022 року

09:05 19 травня Київ, Україна

За інформацією Генштабу ЗСУ, минулої доби найбільші втрати противника спостерігалися на Слов'янському, Криворізькому та Запорізькому напрямках.
 
Загальні бойові втрати противника орієнтовно склали:
  • особового складу – близько 28500 (+200) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 1254 (+3) од.,
  • бойових броньованих машин ‒ 3063 (+20) од.,
  • артилерійських систем – 595 (+9) од.,
  • РСЗВ - 199 (+0) од.,
  • засобів ППО-93 (+2) од.,
  • літаків – 203 (+1) од.,
  • вертольотів – 167 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 455 (+14),
  • крилатих ракет - 103 (+1),
  • кораблів/катерів - 13 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2157 (+20) од.,
  • спеціальної техніки – 43 (+0).

 