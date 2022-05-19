Війна в Україні: втрати ворога на 19 травня 2022 року

За інформацією Генштабу ЗСУ, минулої доби найбільші втрати противника спостерігалися на Слов'янському, Криворізькому та Запорізькому напрямках.
Загальні бойові втрати противника орієнтовно склали:
- особового складу – близько 28500 (+200) осіб ліквідовано
- танків ‒ 1254 (+3) од.,
- бойових броньованих машин ‒ 3063 (+20) од.,
- артилерійських систем – 595 (+9) од.,
- РСЗВ - 199 (+0) од.,
- засобів ППО-93 (+2) од.,
- літаків – 203 (+1) од.,
- вертольотів – 167 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 455 (+14),
- крилатих ракет - 103 (+1),
- кораблів/катерів - 13 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2157 (+20) од.,
- спеціальної техніки – 43 (+0).
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