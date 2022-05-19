Війна в Україні: втрати ворога на 19 травня 2022 року

09:05 19 травня Київ, Україна

За інформацією Генштабу ЗСУ, минулої доби найбільші втрати противника спостерігалися на Слов'янському, Криворізькому та Запорізькому напрямках.

Загальні бойові втрати противника орієнтовно склали: