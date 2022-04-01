Війна в Україні: оперативна інформація станом на ранок 1 квітня

07:24 01 квітня Київ, Україна

Почалася тридцять сьома доба героїчного протистояння Українського народу російському військовому вторгненню. За інформацією Генштабу ЗСУ, росія продовжує частково відводити угруповання російських окупаційних військ з півночі Київської області у бік державного кордону з республікою білорусь.



Фіксується рух змішаних колон техніки різної кількості. У складі колон також є цивільні транспортні засоби (вантажівки, автобуси, мікроавтобуси, легкові автомобілі), які були викрадені російськими загарбниками під час тимчасового заняття територій. Крім того, противник здійснює вивіз майна, яке було награбовано.



На тимчасово зайнятих територіях ворог продовжує протиправні дії, обмежуючи рух цивільного населення, використовує будинки та квартири місцевих мешканців для розміщення особового складу, утримуючи у заручниках місцевих мешканців та активістів. Триває мародерство та насильство щодо громадян України.



В окремих районах, тимчасово зайнятих ворогом, окупанти намагаються змусити підприємців до переходу на розрахунок за товари та послуги у російських рублях.



Угрупуванням Об'єднаних сил на Донецькому та Луганському напрямках за добу відбито 7 ворожих атак. Наші воїни знищили 3 танки, 2 бронетранспортери, 2 одиниці автомобільної техніки та 2 артилерійські системи. Також збитий БПЛА типу "Орлан-10".

Сили оборони України продовжують успішно виконувати поставлені завдання, переслідують ворога, що відступає, проривають оборонні позиції окупантів і поступово звільняють українські землі.