Війна в Україні: оперативна інформація від Генштабу на вечір 28 квітня

19:24 28 квітня Київ, Україна

За даними Генштабу станом на 18:00 28 квітня, найбільша активність противника спостерігається у Слобожанському та Донецькому напрямках.

▪️ На Волинському та Поліському напрямках істотних змін діяльності ворог не зафіксовано. Авіація противника продовжує завдавати ракетно-авіаційних ударів по об'єктах на території України з території Білорусі. За наявною інформацією, авіаційні підрозділи повітряно-космічних сил Російської Федерації продовжують використовувати аеродром Барановичі.. Кошти протиповітряної оборони збройних сил Білорусі продовжують нести чергування у посиленому режимі.



▪️ На Сіверському напрямі ознак формування ворогом угруповання для відновлення наступу не виявлено. Окупанти проводять заходи щодо посилення прикриття певних ділянок кордону. Так, до прикордонної зони у напрямку Чернігівської та Сумської областей введено додаткові підрозділи росгвардії.



▪️ На Слобожанському напрямку ворог провів розгортання на території Білгородської області до п'яти дивізіонів ОТРК "Іскандер-М". Противник продовжує здійснювати перегрупування своїх сил. За наявною інформацією, ворог вивів для відновлення боєздатності на територію російської федерації батальйонну тактичну групу повітрянодесантних військ через значні втрати в особовому складі та військовій техніці. Крім того, батальйонну тактичну групу зі складу підрозділів 29 армії Східного військового округу переміщено з території Білгородської області російської федерації на Харківщину.. Противник продовжує повітряну розвідку безпілотними літальними апаратами.



▪️ Ворожі підрозділи зробили спробу наступу на позиції Сил оборони України на напрямках Бражківки та Довгенького. Успіху не мали, зазнали втрат і відійшли. Також окупанти безуспішно намагалися взяти під контроль основні об'єкти Великої Камишевахи.

▪️ Силами оборони України відновлено контроль над населеним пунктом Кутузівка Харківської області.



▪️На Донецькому та Таврійському напрямах ворог з метою сковування наших військ та утримання раніше зайнятих рубежів здійснював вогненну поразку позицій підрозділів захисників України із застосуванням реактивних систем залпового вогню та артилерії практично вздовж усієї лінії зіткнення.

Противник намагався повністю захопити Рубіжне, але успіху не мав, зазнав втрат і відступив на раніше зайняті позиції.



▪️У Курахівському напрямку ворог безуспішно намагався наступати у напрямках населених пунктів Солодки та Новомихайлівки.



▪️Противник продовжував завдавати авіаційних ударів по Маріуполі. Основні зусилля зосереджені на блокуванні наших підрозділів у районі заводу "Азовсталь" з метою недопущення їхнього прориву.



▪️На напрямку Донецьк – Запоріжжя ворог проводив наступ у напрямку населених пунктів Нескучне та Времівка, успіху не мав. Продовжує посилювати угруповання військ.



▪️Кораблі флоту окупантів в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують завдавати ракетних ударів по території України, виконують завдання щодо ізоляції району ведення бойових дій та ведуть розвідку.



▪️На Південнобузькому напрямку успішно відбито спробу штурмових дій противника в районах населених пунктів Олександрівка, Таврійське; Іванівка та Заградівка.