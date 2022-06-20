Війна в Україні: окупанти застосували 210 видів зброї, забороненої міжнародними договорами

14:48 20 червня Київ, Україна

Американські журналісти з The New York Times вивчили фотографії випущених Україною боєприпасів. Кожен десятий снаряд виявився забороненим.



Зазначається, що видання виявило на знімках близько 2000 боєприпасів та їхніх фрагментів. Серед них 210 заборонено міжнародними договорами.



В основному це касетні бомби та їхні суббоєприпаси. Вони можуть становити небезпеку для мирних жителів протягом багатьох років після закінчення бойових дій. Також армія рф використала осколково-фугасні снаряди ОФ-56, суббоєприпаси 9Н210, 300-мм снаряди РСЗВ «Смерч», заборонені міни ПОМ-3. У деяких випадках солдати розкладали гранати в житлових районах, щоб вони травмували і вбивали мирних громадян, що зачепили їх.

"Всі, крім кількох, були касетними боєприпасами, включаючи їхні суббоєприпаси, які можуть становити серйозну небезпеку для цивільного населення протягом десятиліть після закінчення війни", - розповідають у NYT.

Саме через сильну загрозу для мирних жителів такий вид снарядів було заборонено на міжнародному рівні.

Під час вивчення тисячі фотографій снарядів та наслідків обстрілів українських територій було підраховано, що росія випустила у бік України не менше двох тисяч ракет, здебільшого вони були некерованими. Понад 330 із них влучили в об'єкти цивільної інфраструктури або поруч із ними. На думку журналістів, лише деякі боєприпаси були використані для авіаударів, переважно їх запускали з максимальної дальності.

"Це проливає світло на те, як росія розглядає Україну. І як росія дивиться на ймовірність того, що вона буде притягнута до відповідальності за свої дії. Це свідчить про те, наскільки російський уряд безкарно діє на багатьох фронтах", - зазначив П'єр-Річард Проспер, експосол США з питань військових злочинів за часів президента Джорджа Буша. - Росія - країна-варвар".

Видання уточнює, що використання заборонених видів зброї фактично стало бойовою стратегією росії у війні. Можливо, це пов'язано, зокрема, з санкціями, через що москва не може поповнювати вичерпні запаси сучасної зброї.