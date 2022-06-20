Війна в Україні: окупанти застосували 210 видів зброї, забороненої міжнародними договорами

Американські журналісти з The New York Times вивчили фотографії випущених Україною боєприпасів. Кожен десятий снаряд виявився забороненим.
Зазначається, що видання виявило на знімках близько 2000 боєприпасів та їхніх фрагментів. Серед них 210 заборонено міжнародними договорами.
В основному це касетні бомби та їхні суббоєприпаси. Вони можуть становити небезпеку для мирних жителів протягом багатьох років після закінчення бойових дій. Також армія рф використала осколково-фугасні снаряди ОФ-56, суббоєприпаси 9Н210, 300-мм снаряди РСЗВ «Смерч», заборонені міни ПОМ-3. У деяких випадках солдати розкладали гранати в житлових районах, щоб вони травмували і вбивали мирних громадян, що зачепили їх.
Зазначається, що видання виявило на знімках близько 2000 боєприпасів та їхніх фрагментів. Серед них 210 заборонено міжнародними договорами.
В основному це касетні бомби та їхні суббоєприпаси. Вони можуть становити небезпеку для мирних жителів протягом багатьох років після закінчення бойових дій. Також армія рф використала осколково-фугасні снаряди ОФ-56, суббоєприпаси 9Н210, 300-мм снаряди РСЗВ «Смерч», заборонені міни ПОМ-3. У деяких випадках солдати розкладали гранати в житлових районах, щоб вони травмували і вбивали мирних громадян, що зачепили їх.
Саме через сильну загрозу для мирних жителів такий вид снарядів було заборонено на міжнародному рівні.
Під час вивчення тисячі фотографій снарядів та наслідків обстрілів українських територій було підраховано, що росія випустила у бік України не менше двох тисяч ракет, здебільшого вони були некерованими. Понад 330 із них влучили в об'єкти цивільної інфраструктури або поруч із ними. На думку журналістів, лише деякі боєприпаси були використані для авіаударів, переважно їх запускали з максимальної дальності.
Видання уточнює, що використання заборонених видів зброї фактично стало бойовою стратегією росії у війні. Можливо, це пов'язано, зокрема, з санкціями, через що москва не може поповнювати вичерпні запаси сучасної зброї.
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