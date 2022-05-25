Війна в Україні може призвести до кінця цивілізації - Джордж Сорос

19:28 25 травня Киев, Украина

Американський бізнесмен і філантроп, засновник фонду «Відкрите суспільство» Джордж Сорос заявив, що війна в Україні може призвести до кінця цивілізації, а найкращий і, мабуть, єдиний спосіб зберегти нашу цивілізацію — якнайшвидше перемогти путіна.

Про це він сказав на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.



Сорос зазначив, що конфлікт в Україні, можливо, вже став початком третьої світової війни, а такого сценарію світ може не пережити.

"Ми повинні мобілізувати всі наші ресурси для якнайшвидшого завершення війни", - сказав Сорос.

Війну в Україні Сорос вважає проявом головного конфлікту сучасності: між «відкритими та закритими суспільствами». До перших він відносить більшість країн Заходу, до других — Китай та росію. У відкритому суспільстві роль держави полягає у захисті свободи особистості; у закритому роль особи зводиться до служіння правителям держави, уточнив він.



Мільярдер упевнений, що путін зробив «приголомшливу помилку», вторгнувшись в Україну. Російський президент «розраховував, що його сприймуть як визволителя», але зіткнувся з «несподівано сильним опором». Потім на допомогу Києву прийшли Сполучені Штати та Європейський Союз, зокрема, забезпечили ЗСУ озброєнням. Внаслідок цього Україна змогла розгромити набагато більш численну російську армію в битві за Київ, зазначив Сорос.



На його думку, путін вже усвідомив, що прорахувався, і шукатиме миру, однак у нинішніх умовах перемир'я з ним неможливе, оскільки «йому не можна вірити».

"Чим слабшим стає путін, тим він більш непередбачуваний", - заявив Сорос.

Сорос не став прогнозувати, чим усе закінчиться. За його словами, зараз війна вступає у фазу, коли може позначитися чисельна перевага російської армії. Проте, незважаючи на складну ситуацію, Україна може чинити опір та вистояти, упевнений він.

"Я не можу передбачити результат, але Україна безумовно має шанс поборотися", - додав бізнесмен.

Хоча Сорос високо оцінив підтримку України з боку США та Європи, він також розкритикував надмірну залежність європейських країн від російських енергоресурсів. Сорос вважає, що вина за це лежить на колишньому канцлері Німеччини Ангелі Меркель, яка проводила «меркантильну політику», укладаючи з москвою спеціальні угоди на постачання газу.



При цьому зараз "Європа займає набагато сильнішу позицію в цьому питанні, ніж вона думає", упевнений мільярдер. Він відзначив зусилля нового канцлера Німеччини Олафа Шольца та прем'єра Італії Маріо Драгі щодо позбавлення залежності від російського газу.

"Путін дуже спритно шантажував Європу, погрожуючи відключити газ, але насправді його аргументи набагато менш сильні, ніж він думає", - вважає Сорос.

На думку Сороса, Європа зіткнеться з серйозним випробуванням, адже путін може перекрити газ, на який нині припадає близько 40% її потреб, і «поки це справді боляче». Але якщо Європа зможе зберегти свою єдність, це зміцнить як енергетичну безпеку, так і її лідерство у сфері клімату.



Сорос звернув увагу, що через війну в Україні всі інші проблеми, що стоять перед людством, включаючи боротьбу зі змінами клімату, відійшли на другий план, і це, а не лише зростання авторитарних тенденцій, ставить під загрозу світову цивілізацію, оскільки зміни можуть прийняти необоротний характер.



Сорос також різко розкритикував китайського лідера Сі Цзінпіна. Він зазначив, що автократичні режими зараз на підйомі, зокрема, тому, що «закриті товариства» поставили собі на службу сучасні технології. За його словами, путін і Сі — два диктатори, які мають дуже багато спільного. Обидва політики становлять найбільшу загрозу «відкритому суспільству», сказав Сорос.