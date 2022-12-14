Війна в Україні – це безперервний гуманітарний кошмар - Генсек ООН

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що масштаби руйнувань в Україні потребують потужної підтримки міжнародної спільноти.



Виходячи із заяви Гутерріша:

"Війна в Україні - це безперервний гуманітарний кошмар... Масштаби руйнувань по всій країні вимагають потужної підтримки з боку міжнародної спільноти - далеко за межами гуманітарної допомоги. Ми повинні інвестувати у відновлення та реконструкцію України, щоб запобігти перетворенню нинішньої кризи на бідність, голод і злидні для мільйонів українців. І ми повинні працювати разом, щоб створити умови для встановлення миру відповідно до Статуту Організації Об'єднаних Націй та міжнародного права", - заявив він.