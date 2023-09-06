Війна в Україні унеможливлює вибори у 2024 році - Подоляк

13:05 29 серпня Київ, Україна

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону у вівторок, 29 серпня, назвав п'ять основних причин, через які неможливо провести вибори в Україні під час війни.

"По-перше, у нас справді військовий стан. По-друге, у нас справді мільйон людей, які сьогодні мають відношення до того, що відбувається на передньому краї. Організувати вибори там практично неможливо. Президент про це чітко каже – якщо будуть спостерігачі, які зможуть сидіти в окопах”, – сказав Подоляк.

По-третє, війна створює атмосферу страху та нестабільності, яка негативно впливає на виборчий процес. Агітаційні кампанії можуть бути пов'язані з ризиком для учасників, а виборці можуть не почуватися безпечно, вирушаючи на виборчі дільниці.

"Як проводити агітацію? У нас не контрактна, а мобілізована армія. Люди мають право висувати свої кандидатури, проводити певні заходи інформаційного реагування. Як ми можемо ці їхні права забезпечити?", - наголосив радник.

По-четверте, війна призвела до значного збільшення кількості тимчасово переміщених осіб. Перереєстрація їх у виборчих списках вимагатиме значних зусиль та часу.



По-п'яте, проведення виборів в умовах війни буде дорогим заходом, який вимагатиме додаткових коштів від держави.



За словами Подоляка, проведення виборів в Україні наступного року залежить від ситуації на фронті. Якщо бойові дії продовжаться, то вибори можуть бути перенесені на пізніший термін.