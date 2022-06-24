Війна з росією: оперативна інформація на вечір 24 ​​червня

В акваторіях Чорного та Азовського морів ворог утримує чотири носії крилатих ракет морського базування, йдеться в оперативній інформації Генштабу України станом на 18.00 24 червня.
🔹На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках істотних змін в обстановці не відзначено. На останньому ворог здійснив артилерійські обстріли у районі населеного пункту Бояро-Лежачі Сумської області.
🔹 На Слобожанському напрямку противник намагається створити умови для переходу в наступ на напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов'янськ.
🔹 На Харківському напрямку угруповання військ противника веде оборону для недопущення просування підрозділів Сил оборони у бік державного кордону на північ і північний схід від міста Харків. Водночас ворог намагається вести штурмові дії з метою покращення тактичного становища своїх підрозділів.. російський агресор обстріляв з артилерії райони населених пунктів Російська Лозова, Старий Салтов, Чугуєв, Печеніги та Байрак.
🔹 На Слов'янському напрямку противник основні зусилля зосереджує на веденні наступу у напрямку Довгеньке – Долина. Штурмові дії ворога за напрямками Сулігівка – Вернопілля та Дібрівно – Курулька наші воїни успішно відбили. Окупанти провели дистанційне мінування місцевості у районі населеного пункту Долина.
🔹 На Сєвєродонецькому напрямку окупанти здійснили артилерійські обстріли в районах населених пунктів Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Лоскутівка та Спірне. Завдали авіаційного удару в районі Лисичанська. Вели штурмові дії у промисловій зоні Сєвєродонецька.
🔹Українські захисники успішно відобразили штурм у районі південної околиці Лисичанська. Ворог, за підтримки артилерії, розпочав штурмові дії у напрямку Вовчоярки, бойові дії продовжуються.
🔹 На Бахмутському напрямку окупанти обстрілюють із ствольної артилерії райони населених пунктів Білогорівка, Яківля та Майорське. Нанесли авіаудари поблизу Яківлівки, Миколаївки та Покровського.
🔹Противник захопив населені пункти Миколаївка. Ворожа спроба розвідки боєм у напрямку Миронівка – Вуглегірська ТЕС провалилася. Окупанти з втратами відійшли.
Російські загарбники завдали ракетного удару з літаків Ту-22М3 по місту Костянтинівці.
🔹 На Краматорському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог надає систематичний вогневий вплив уздовж лінії зіткнення з метою сковування дій наших військ та недопущення їхнього просування на інші напрямки.
Наніс авіаудари в районах населених пунктів Павлівка та Вугледар.. Здійснював артилерійські обстріли в районі населеного пункту Сіверськ. Штурмові дії в районі Мар'їнки українські воїни вкотре відбили. Ворог відійшов.
🔹 На Південнобузькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих раніше рубежів. За результатами успішних наступальних дій наших підрозділів частина сил ворога залишила підготовлені оборонні позиції та втекла до району населеного пункту Ольгиного Бериславського району Херсонської області.
🔹На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках істотних змін в обстановці не відзначено. На останньому ворог здійснив артилерійські обстріли у районі населеного пункту Бояро-Лежачі Сумської області.
🔹 На Слобожанському напрямку противник намагається створити умови для переходу в наступ на напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов'янськ.
🔹 На Харківському напрямку угруповання військ противника веде оборону для недопущення просування підрозділів Сил оборони у бік державного кордону на північ і північний схід від міста Харків. Водночас ворог намагається вести штурмові дії з метою покращення тактичного становища своїх підрозділів.. російський агресор обстріляв з артилерії райони населених пунктів Російська Лозова, Старий Салтов, Чугуєв, Печеніги та Байрак.
🔹 На Слов'янському напрямку противник основні зусилля зосереджує на веденні наступу у напрямку Довгеньке – Долина. Штурмові дії ворога за напрямками Сулігівка – Вернопілля та Дібрівно – Курулька наші воїни успішно відбили. Окупанти провели дистанційне мінування місцевості у районі населеного пункту Долина.
🔹 На Сєвєродонецькому напрямку окупанти здійснили артилерійські обстріли в районах населених пунктів Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Лоскутівка та Спірне. Завдали авіаційного удару в районі Лисичанська. Вели штурмові дії у промисловій зоні Сєвєродонецька.
🔹Українські захисники успішно відобразили штурм у районі південної околиці Лисичанська. Ворог, за підтримки артилерії, розпочав штурмові дії у напрямку Вовчоярки, бойові дії продовжуються.
🔹 На Бахмутському напрямку окупанти обстрілюють із ствольної артилерії райони населених пунктів Білогорівка, Яківля та Майорське. Нанесли авіаудари поблизу Яківлівки, Миколаївки та Покровського.
🔹Противник захопив населені пункти Миколаївка. Ворожа спроба розвідки боєм у напрямку Миронівка – Вуглегірська ТЕС провалилася. Окупанти з втратами відійшли.
Російські загарбники завдали ракетного удару з літаків Ту-22М3 по місту Костянтинівці.
🔹 На Краматорському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог надає систематичний вогневий вплив уздовж лінії зіткнення з метою сковування дій наших військ та недопущення їхнього просування на інші напрямки.
Наніс авіаудари в районах населених пунктів Павлівка та Вугледар.. Здійснював артилерійські обстріли в районі населеного пункту Сіверськ. Штурмові дії в районі Мар'їнки українські воїни вкотре відбили. Ворог відійшов.
🔹 На Південнобузькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих раніше рубежів. За результатами успішних наступальних дій наших підрозділів частина сил ворога залишила підготовлені оборонні позиції та втекла до району населеного пункту Ольгиного Бериславського району Херсонської області.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі